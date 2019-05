Revocato lo sciopero della Rieco Sud

TERMOLI. Non ci sarà alcun blackout nel servizio di raccolta differenziata. "Dopo l'incontro pomeridiano fra la Rieco e i lavoratori questi ultimi hanno deciso di revocare lo sciopero previsto per la giornata di domai, 3 maggio 2019. Il sindaco Angelo Sbrocca esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto tra le parti nell'interesse della città e dei cittadini".