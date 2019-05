TERMOLI. Il nostro compito, oltre che informare, è anche ascoltare i suggerimenti e le imbeccate dei nostri lettori e così capita che tra le tante cose che ci vengono segnalate, qualcuno di loro ci tiene a farci sapere che in quanto cittadini che pagano regolarmente le tasse, vorrebbero qualche volta essere presi in considerazione e non sempre essere messi nel dimenticatoio.

Una nostra lettrice, Maria Rosa P., avendo ormai le tasche piene di quanto si è venuto a creare in Corso Vittorio Emanuele III e dopo averlo segnalato a tutti coloro che potessero averne la competenza in materia e non avendo ricevuto soddisfazioni in merito, ecco che tenta l'ultima carta giocabile, quella di rivolgersi ai media e quindi a noi.

Questo è il suo sfogo: "Alberi che arrivano dentro le camere a momenti, pulizia marciapiedi zero, erba altissima e incolta che funge anche da raccolta immondizia di tutti i generi e ovviamente bagno pubblico dei cani. Tutto questo accade in pieno centro e in questi giorni con tanta gente in giro per la città, mi vergogno. Non riescono a gestire 50 metri di marciapiede. Lancio quindi un'idea: pagassero me e vedranno che tengo la zona come un giardino sempre pulito. Che vergogna! Sono stufa di chiamare continuamente l'Ufficio Ambiente dove non hanno fatto altro che scaricarsi colpe a vicenda. Come anche la Rieco, ripetutamente avvisata anche di persona con documentazione fotografica. Questa storia va avanti da quasi cinque mesi!"