«Aiutiamo chi ha bisogno senza alcuna distinzione»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un contributo dalla Città invisibile che prende spunto dall’articolo di ieri pubblicato sulla nostra testata.

«Siamo stati molto contenti di leggere ieri mattina (giovedì 2 maggio) un articolo dalla testata locale Termolionline che racconta il lavoro che viene portato avanti, ormai da diversi mesi, tutte le sere nella stazione di Termoli in favore dei senza tetto che lì dormono o trascorrono parte della giornata. È un lavoro che faremmo volentieri a meno di svolgere: ci piacerebbe che ogni persona potesse cenare in un ambiente accogliente e dignitoso, magari in una casa. Abbiamo cominciato a formarci e ad organizzarci affinché l’opzione casa diventi una realtà anche per chi, per varie vicissitudini, si è ritrovato a vivere in strada …

Nel frattempo qualche piccolo risultato è stato già raggiunto: l’istituzione del tavolo sull’emergenza freddo, che continua, tra le altre cose, ad operare proprio attraverso la distribuzione dei pasti la sera in stazione; l’area sosta di piazza Olimpia che continuiamo ad autogestire ed autofinanziare ormai da mesi e solo grazie al lavoro degli attivisti e alla partecipazione solidale della cittadinanza; recentemente, inoltre, dopo un lavoro che per la verità è cominciato anni fa, con una delibera di giunta il Comune di Termoli ha riconosciuto anche ai senza tetto il diritto ad effettuare la residenza anagrafica, che significa avere una carta di identità e quindi l’accesso ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociali: purtroppo non abbiamo riscontrato la stessa disponibilità da parte dell’amministrazione ad intervenire per ciò che concerne il riconoscimento del diritto all’iscrizione anagrafica anche per i richiedenti asilo.

E proprio qui sta un nodo critico e problematico: leggiamo alcuni commenti su Facebook sotto l’articolo di cui sopra: “finalmente vi occupate della nostra gente”, riferendosi ai poveri italiani- dice qualcuno dei soliti leoni da tastiera. Forse non c’è neppure bisogno di ribadirlo, ma non si sa mai, repetita iuvant: la nostra gente sono tutte le persone in stato di difficoltà e di bisogno, senza distinzione di provenienza, di orientamento sessuale, di genere, di credo politico.

Lo affermiamo chiaramente, in questi tempi di campagna elettorale, dove in tanti proveranno a guadagnare consenso sullo slogan prima gli italiani o prima i termolesi: non permetteremo che si diffonda questa vulgata razzista strumentalizzando la condizione di tante persone in stato di bisogno, che andrebbero solo sostenute e supportate nel loro bisogno. Chi ci guadagna veramente quando si fomenta la guerra tra poveri? La risposta è facile: i ricchi, coloro che hanno il potere di decidere sulle nostre vite e che indirizzano la rabbia sociale diffusa verso i più poveri anziché verso chi è responsabile delle disuguaglianze e delle ingiustizie sociali.

Per questo, così come abbiamo fatto finora, e mentre sosteniamo i senza tetto che vivono a Termoli, continueremo a tutelare le vittime di tratta, prevalentemente donne nigeriane, e i lavoratori sfruttati nei cantieri o nelle campagne, prevalentemente uomini stranieri; continueremo a promuovere tutela legale per i migranti con il nostro sportello e a mobilitarci contro la maledetta Legge Salvini, che già tanti danni sta creando. Continueremo a diffondere nella cittadinanza messaggi di apertura e di dialogo, di cooperazione e di mutualismo. Continueremo a stare insomma dalla parte della nostra gente, quella che soffre le conseguenze di un sistema economico e politico che concentra le ricchezze nella mani di pochi, e che devasta i territori da cui tanti migranti fuggono. La nostra gente che ci sostiene nel lavoro che ogni giorno svolgiamo.

Continueremo a praticare solidarietà attiva e promozione dei diritti sociali per tutte e per tutti, contro ogni guerra tra poveri, che sia di matrice padana o nostrana».