Caravatta: «E' stata la vittoria di tutto il popolo sanmartinese»

SAN MARTINO IN PENSILIS. A corredo delle cronache della Carrese di San Martino in Pensilis, riceviamo e pubblichiamo un contributo del sindaco Massimo Caravatta.

«Giuse'... Vince'... Lui... Girate.

È questo il grido della nostra vittoria.

È condensata lì dentro la storia di un anno profondamente lungo e intenso che termina con una bellissima ripartenza e celebra la nostra tenacia di resistere.

Nervi saldi, uomini e animali fieri, un silenzio quasi sacro e poi quel grido "GIRATE" azzera le attese e fa tremare il cuore che si sincronizza al ritmo degli zoccoli dei nostri animali.

8,3 km di polvere e sudore, di fede e di tradizione, di sacrificio e di gloria.

L'identità del popolo sanmartinese si esprime in tutta la sua incantata bellezza ogni 30 aprile al sorgere del sole e si manifesta negli sguardi tesi, nelle strette di mano tra avversari, negli abbracci delle mamme e delle mogli ai loro cavalieri, nella perfetta simbiosi tra l'uomo e l'animale, nella preghiera al Santo Patrono.

Il 30 aprile è un'emozione irrefrenabile nei cuori sanmartinesi.

Gridare "Girate" è un grande onore e un grande onere ma quest'anno ha avuto un sapore diverso, più bello.

La mia voce in quel grido è stata la voce di tutta la comunità.

Dietro quel "Girate" ci sono notti insonni, tavoli tecnici, autorizzazioni, ordinanze, notevole senso di responsabilità e tanta tanta fatica.

Ce l'abbiamo messa tutta, senza sosta e con tutte l'energie che possedevamo mossi dalla convinzione di dover tutelare la Carrese in quanto legame assoluto con la nostra terra, le cui radici così profonde sono impossibili da recidere.

Abbiamo lavorato con meticolosa attenzione e grazie alla sinergia tra una pluralità di forze abbiamo superato le difficoltà.

Grazie all'architetto Michele De Santis, abilissimo professionista, che con puntuale competenza ha realizzato un progetto di messa in sicurezza attraverso lo studio minuzioso del percorso al fine di porre rimedio ad ogni piccola interferenza ivi insistente.

Grazie ai meravigliosi e instancabili dipendenti comunali (Michele,Pina,Gino e Teresa) insieme al segretario comunale che, sebbene dietro le quinte, hanno lavorato alacremente al mio fianco, dandomi non solo il loro supporto tecnico ma anche un continuo appoggio umano.

Grazie alla Regione Molise per aver disposto l'erogazione dei fondi economici per la realizzazione del tracciato di gara.

Grazie alla Prefettura e alla Questura.

Grazie all'Unione Carresi.

Grazie alle associazioni di protezione civile, agli steward professionisti e, soprattutto, ai 300 volontari che, per amore della tradizione, non hanno esitato ad indossare la casacca per contribuire a rendere impeccabile il servizio e favorire l'eccellente riuscita della manifestazione.

Ed infine non posso non ringraziare gli uomini dei Carri, valorosi "combattenti", motore "umano" della nostra tradizione, che non hanno smesso di crederci e che con incredibile passione hanno dedicato e dedicano molto del loro tempo agli animali, accudendoli con tutto l'amore possibile.

E allora..... "Giuse'.....Vince'.....Lui'....Girate"

Che questo grido di vittoria di tutto il popolo sanmartinese possa essere gridato per altri mille e mille anni!