Termoli, cimiteri per umani e per animali

TERMOLI. Negli ultimi tempi si è diffuso il comportamento di seppellire in cimiteri appositi gli animali domestici; e si parla di un affare da 200 milioni di euro. Al contrario, andando a ritroso, di tombe ‘dedicate’ ad un cane se ne conosceva solo una, eretta nel 1841 a Brescia dall’arch. Rodolfo Vantini. Doveva ospitare un commerciante, tale Angelo Bonomini; ma, essendo stata collocata al di fuori della cinta cimiteriale, il richiedente non poté trovarvi ricetto. Rimase vuota e fu denominata «tomba del cane» dalla ‘vox populi’. Oggi è frequentata dai turisti di passaggio. Presentemente di sepolture, dedicati ai più vari amici dell’uomo, ve n’è un infinità. Sono stati tanti i Comuni che se ne sono dotati; e, tra di questi, c’è Termoli dove il Sindaco Sbrocca s’è preoccupato di annunciare addirittura la costituzione di un intero cimitero proprio alla vigilia della sua auspicata riconferma elettorale. E questo proprio quando il Palazzo fatica a trovare luoghi di quiete per gli umani che defungono giorno dietro giorno. Sulla costa il centro adriatico intende camminare sulle orme di Milano (dov’è nato «Il fido custode»), di Roma (dove c’è la «Casa Rosa»), di Cesena e Ravenna (dove opera il «Parco Beato» con le sue 3.000 piante ornamentali), di Padova (con il cimitero «Argo») e di Aulla (con il «Parco degli affetti»). La Regione Lombardia ha fatto di più promulgando una legge che ammette la tumulazione degli animali nella stessa tomba del loro padrone. Insomma i cimiteri zoologici crescono, ma i posti-tomba per gli uomini diminuiscono. Il progresso è progresso.

Una volta la crudeltà nei confronti degli animali era costante abitudine. Considerati privi di qualità umane, erano considerati semplici strumenti, da usare, sfruttare e maltrattare perché solo l’uomo era “paulo minus ab angelis”. Nell' ‘800 si diffondono idee di pietà e di rispetto e gli animali sono considerati figli di Dio anche grazie alla predicazione di S. Francesco. Gli uomini si convincono che l'amore per questi amici è dovuto; e quelli grandi (Kant, Gandhi, Schopenhauer, Tolstoi, Alda Merini) ci ammoniscono in ogni modo. Ne fuoriesce un rosario di grandi frasi («Vuoi conoscere il cuore di un uomo? Guarda come tratta gli animali»; «La grandezza di una nazione si giudica dal modo in cui tratta gli animali»; «Chi è crudele con gli animali, non può essere un uomo buono»; «La prima preziosa qualità dell'uomo e la compassione per gli animali»; «Perché amo gli animali? Perché sono una di loro») che finisce persino negli incarti dei Baci Perugina. Però la differenza qualitativa tra uomo ed animale è venuta fuori solo con Voltaire (“È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un'anima di serie diversa da quella degli animali”). Ma, nonostante tanta letteratura, nei mesi delle vacanze si assiste all’abbandono degli animali domestici. Al contrario, l' “animalizzazione” dell'uomo pare più lontana. Il primo esempio che ci viene in mente è l'aborto ammesso dalla gran parte degli animalisti senza che, però, non abbiano alcunché da proferire sulla distruzione del feto.

Quando il Comune di Termoli ha deliberato di istituire un cimitero per animali domestici; e la notizia ha fatto piacere a tanti. «Nella nostra società si sta affermando una forte sensibilità per gli animali da compagnia”, si legge nella deliberazione. Difatti, oggi, nasce il problema di seppellirne, abusivamente, o di doverle trattare come rifiuti. “Considerato che l’Esecutivo comunale ha consentito all’Ufficio proponente di stilare un progetto intersettoriale con lo scopo di realizzare in Termoli il primo ‘Cimitero per animali d’affezione’; ritenuto necessario approvare l’allegato progetto intersettoriale che avrà come obiettivo quello di creare un cimitero per animali d’affezione che verrà denominato ‘L’Arcobaleno di Fido’, occorre sottolineare che la realizzazione può apportare benefici ambientali, occupazionali e d’immagine”. Secondo l’Esecutivo, il progetto si svilupperà negli anni 2019-’20 e fornirà un servizio alla cittadinanza; almeno a coloro che detengono un animale in casa.

Claudio de Luca