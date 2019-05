Ururi in festa, Carrese in palio tra Giovanotti, Giovani e Fedayn

URURI. Il 5-3 della Commissione unica di Vigilanza, che ha replicato con gli stessi attori protagonisti il voto della Cuv a San Martino in Pensilis, ha dato il via libera alla Carrese di Ururi.

Frutto di un lavoro a 360° lungo un intero anno, all’indomani dello stop delle Carresi l’anno precedente. Non è stato per nulla facile ma la voglia di riscattarsi è emersa anche grazie alla collaborazione di tutti i cittadini che, dopo un’iniziale titubanza, hanno dato la propria disponibilità gratuita nel fare gli steward ed hanno partecipato in massa ai corsi di formazione, segno di un paeseche si rimbocca le maniche e fa di tutto per la realizzazione della Carrese attenendosi scrupolosamente ai dettami previsti dalle nuove regole, mettendo da parte critiche sterili.

Un sentito ringraziamento va al vescovo Gianfranco De Luca per aver espresso vicinanza ai sindaci ed al presidente della regione Donato Toma che, all’indomani della processione del Santissimo Legno della croce ad Ururi, aveva garantito il suo impegno nella promozione della manifestazione. Ad oggi, dopo la buona riuscita della corsa dei carri di San Martino in Pensilis e, dopo quella che si presume si realizzerà anche a Ururi, si può ben affermare che la promessa è stata mantenuta.

A contendersi la vittoria i carri dei Giovanotti, dei Giovani e dei Fedayn.

Ultimo appello da parte del sindaco prima della Corsa dei Carri, è di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di sicurezza e di evitare situazioni che possano compromettere l’incolumità di animali e delle persone buttando così all’aria un lavoro durato un anno! In occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Legno della Croce a Ururi, quest’anno, considerate le enormi spese e impegno per la realizzazione della corsa dei carri, non sono state organizzate grandi manifestazionima, oltre al classico spettacolo del 4 maggio seguito dai fuochi pirotecnici, ci saranno per lo più, manifestazioni a carattere religioso come la solenne esposizionedella reliquia del Sacro Legno della Croce e l’inizio della novena a partire dal 25 aprile; la santa messa dei carristi, molto suggestiva, alle ore 21, la benedizione dei carri addobbati a festa in Piazza Trinità a partire dalle 19,30 di ieri; oggi in mattinata il paese sarà risvegliato dalla banda musicale “Città di Gambatesa”; alle ore 15 vi sarà la benedizione dei carri e dei carristi in piazza Santa Maria; a seguire la tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi. Il 4 maggio, dopo il giro per le strade del paese della banda musicale “Città di Gambatesa”, alle ore 17 avrà luogo la solenne celebrazione eucaristicae alle 18 la processione per le strade del paese.

A seguire, intorno alle 21,30 il gruppo “Terra Mia” edalle 22 direttamente da “Made in Sud” i “Ditelo Voi”. La premiazione del carro che risulterà vincitore e lo spettacolo di arte pirotecnica della ditta “Chiarappa Nicola”.