Giornalisti molisani in piazza per la libertà di stampa

CAMPOBASSO. Nel giorno in cui si celebra la 'Giornata mondiale della libertà di stampa', a Campobasso giornalisti in piazza, non molti per la verità, per sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla profonda crisi che investe il settore e che mette a rischio decine di posti di lavoro. L'iniziativa è stata promossa dall'Ordine regionale di giornalisti.

"Le redazioni - le parole del consigliere regionale dell'Ordine, Antonio Lupo - sono in uno stato agonizzante e probabilmente solo chi vive e lavora quotidianamente nelle redazioni è in grado di capire quanto sia grave la crisi e profondo lo stato di prostrazione dei giornalisti e delle loro famiglie. Occorre che si venga incontro a questa categoria - ha aggiunto - non perché debba avere privilegi rispetto alle altre, semplicemente perché fa parta di un settore economico che evidentemente va risollevato". Oggi, dunque, non una giornata di protesta, ma "di sensibilizzazione e per far capire alla politica e alle istituzioni che i loro tempi non coincidono con quelli delle imprese". (Fonte Ansa)