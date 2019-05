TERMOLI. Sono queste le best practice che a noi piacciono tanto e in piena campagna elettorale ancora di più. Su impulso di Erika Marinelli, dell’associazione Termoli per i bambini, un gruppo di ragazzini, tra i 9 e i 12 anni, frequentatori assidui dell'unica area verde del centro di Termoli, sollecitati e aiutati da alcuni genitori hanno provveduto a ripulire il parchetto da cartacce, bottiglie di plastica, pezzi di metallo abbandonati sotto le siepi e sul prato. Con guanti di fortuna, scopa e paletta si sono impegnati a rendere maggiormente vivibile e gradevole un'area purtroppo spesso lasciata all'abbandono da chi dovrebbe, invece, premunirsi di bonificare per lo più ogni qualvolta provvede allo svuotamento dei poco idonei cestini.

«L'operazione è stata del tutto improvvisata e ha raccolto il consenso e l'ammirazione di quanti presenti nell'area verde, che si sono complimentati con i bambini per la volontà e l'impegno. Sono state effettuate foto e un video, prontamente inviati all'amministrazione comunale per segnalare quanto in maniera del tutto spontanea e gratuita, avvenuto nel pomeriggio odierno ma che in realtà toccherebbe agli operatori incaricati dal comune con molteplici passaggi settimanali, vista la grande presenza di utenti del parchetto. Tale iniziativa sarà riproposta per il futuro almeno con cadenza settimanale; per il presente ci auguriamo che chi dovere abbia almeno il buon senso di passare a ritirare i sacchi che sono stati posizionati vicino i bidoncini», ci ha precisato la stessa Erika.