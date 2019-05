Seicento piccoli alunni termolesi "a scuola con Me.Mo"

TERMOLI. Si è appena conclusa la prima parte del progetto “A scuola con Me.Mo”, ideato per le scuole primarie termolesi dall'associazione Me.Mo Cantieri Culturali insieme all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. Al progetto hanno aderito tutte le scuole primarie di Termoli, in tutto 31 classi, per un totale di circa 600 alunni termolesi.

Grazie all'Aast, che ha promosso la realizzazione di questo progetto, e grazie alla preparazione e alla professionalità dei soci dell'Associazione Me.MO, gli alunni e i loro insegnanti hanno potuto scegliere tra due percorsi diversi: il Percorso Archeolgico e il Percorso dei Castelli. Il progetto ha impegnato gli alunni con due attività didattiche in classe, organizzate in lezioni frontali e in laboratori didattici, a tema con il percorso prescelto.

Gli studenti, infatti, hanno imparato il mestiere dell'archeologo, con “Oggi scavo io!”, hanno riprodotto i gioielli dei bambini dell'antica Roma, con “Antichi gioielli”, hanno manipolato l'argilla e realizzato vasi con “Larte del vasaio”, imparato a riconoscere le “Antiche monete” e l'arte della tessitura, come i nostri antenati frentani in “Trame e intrecci”, l'arte del mosaico e, infine, hanno costruito “l'Elmo del Gladiatore”.

Non solo: hanno creato dei modellini di castelli medievali 3d con “Costruisci il tuo castello”, realizzato veri “Giochi medievali”, come l'aquilone, imparato il significato del “Bestiario fantastico medievale” e scoperto la storia degli “Stemmi e Cavalieri”. È stata un'occasione unica per approfondire la conoscenza della storia e per apprezzere il patrimonio archeolgico e artistico del Molise, grazie, soprattutto, alla preparazione e all'esperienza, maturata da anni nel campo della didattica museale, della Me.Mo Cantieri Culturali, formata esclusivamente da professionisti dei beni culturali, storici dell'arte, archeologi e restauratori, capaci di saper stimolare la curiosità e l'apprendimento attraverso la manualità e il gioco.

Il percorso storico cominciato in aula, da oggi e per il mese di maggio, continuerà nel Borgo Medievale di Termoli, con la visita guidata e il laboratorio didattico “Piccoli esploratori nel Borgo”, per alcune classi, e nel Parco Archeologico dell'Anfiteatro romano e di Villa Zappone, a Larino, per altre, con “La scoperta dell'antica Larinum”.

Alla fine del progetto sarà organizzata una mostra, aperta a tutti, con i lavori realizzati dai bambini: un modo di ringraziare e valorizzare l'impegno degli alunni e dei loro docenti, che hanno seguito il progetto con entusiasmo e passione.