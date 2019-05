TERMOLI. Amministrazione comunale, col sindaco Angelo Sbrocca e la vice sindaca Maricetta Chimisso, e la nutrita componente bassomolisana di Comunione e Liberazione presenti stamani sotto la pioggia in via Federico di Svevia per scoprire la nuova targa che intitola il largo fronte-mare a don Luigi Giussani.

Un giusto tributo per un Educatore con la E maiuscola, richiamata anche nella nuova tabella onomastica, che arricchisce di significato anche un luogo così speciale come la terrazza sull’Adriatico del paese vecchio.

Decine le persone presenti, ombrelli alla mano. A perorare con il ritmo di un martello pneumatico è stato Nicola Mucci, istanza poi accolta con delibera di giunta, la stessa che ha dato onore e intitolazioni anche a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Peppino Impastato e Rosa Fazio Longo.

Don Luigi Giusanni, sacerdote ed educatore, è stato proclamato “Servo di Dio” dalla Chiesa cattolica. Monsignor Giussani è stato il fondatore del Movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, presente a Termoli da più di 50 anni.

L’Amministrazione comunale ha deliberato l’intitolazione, accogliendo la richiesta fatta da oltre cento cittadini termolesi, riconoscendo l’alta personalità del sacerdote brianzolo e la sua importanza nel panorama culturale, oltre che ecclesiale, della società italiana.

Nella cerimonia di scopertura della targa sono intervenuti Rachele Altobelli e il primo cittadino.