TERMOLI. «Volevo segnalarela condizione del parcheggio selvaggio davanti al liceo Classico e alla Fontana quando c’è la fiera mensile, il tutto causa rischi per studenti, pedoni e automobilisti...»

C’è chi ritiene che oltre alle due rotatorie tra via Asia e via Giappone e quella di via Madonna delle Grazie sarebbe stato necessario disciplinare proprio l’ingresso e l’uscita da via Cina.

Parlando con alcuni conducenti di autobus urbano, spesso il sabato della fiera devono percorrere un tratto contromano, fino al lato posteriore del Macte, a causa delle macchine in sosta vietata ovunque.

Diverse sono le segnalazioni anche al centralino dei Vigili urbani, ma pare che con la fiera in atto tutto divenga impossibile.

Basterebbe mettere delle zone rimozione proprio segnalate per la fiera. Ricordiamo che anni fa l’obiettivo era di spostare questo evento mercatale mensile in altro luogo, meno rischioso dal punto di vista dell’affollamento di veicoli e pedoni, che fine ha fatto quel progetto?