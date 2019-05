TERMOLI. Un lettore residente nella zona compresa tra via Lepoldo Pilla e via Frentana, è tornato ad esporci tutto il suo disappunto per la continua situazione incresciosa che quotidianamente si viene a creare nella zona citata. Ci scrive: "Via Pilla e via Frentana si presentano in questa indecorosa situazione e la cosa grave purtroppo è che queste vie sono site in una zona centralissima e scarsamente controllata: tutti i giorni dobbiamo far fronte a questo stato. Mentre noi nelle nostre case cerchiamo di fare al meglio la raccolta differenziata e quindi rispettare le giornate stabilite, alcune persone/ attività se ne approfittano lasciando in strada questo schifo che vi mostro nelle foto. Abbiamo spesso segnalato la cosa a chi di dovere, ma mai risultati, mai niente".