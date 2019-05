Insidie del web, a lezione dal guru della comunicazione del Vaticano

TERMOLI. La rete: costrizione o comunità? Si è svolto venerdì scorso il corso professionale dell’ordine dei giornalisti del Molise sul tema della rete. In un primo momento, la location doveva esser la nave della Guidotti Ships, attraccata al porto di Termoli, come assonanza dei pericoli che, a volte, la rete può nascondere. Per motivi tecnici, il corso si è svolto presso il “Circolo della Vela” a Rio Vivo.

Presenti per l’occasione don Benito Giorgetta, giornalista e moderatore, Andrea Nasillo come delegato dell’Ordine dei Giornalisti, Monsignor Dario Edoardo Viganò, assessore alla comunicazione del Dicastero Vaticano.

L’evento è inserito nell’ambito delle iniziative legate al 60° anniversario della nascita dell’Ucsi.

Un momento di formazione con il metodo di "fare rete" tra le realtà giornalistiche locali e extraterritoriali, con lo sguardo sul Mediterraneo, ma anche di riflessione sul tema di papa Francesco per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali "Dalle Community alle Comunità" ovvero, come ha indicato don Viganò "La rete: costrizione o comunità", presi dalla rete, respinti dalla rete, ma anche fare rete ed essere comunità. Con Viganò saranno presenti altri pregevoli relatori come Sergio Perugini della Cei Commissione Nazionale Film Cinema), il Caporedattore della Rai Molise Giancarlo Fiume, il magistrato Daniele Colucci e delle Acli il direttore di FareBene Lanfranco Pala.

“La comunicazione sta cambiando molto e già da molto tempo- ha affermato Monsignor Viganò- c’è una data che dobbiamo ricordare che è quella del 22 gennaio 1984, quando venne presentato il Mac al mondo. Perché? Perché in quel caso noi abbiamo un passaggio di consapevolezza del computer da una stima di calcolo a uno strumento di comunicazione vera e propria. Da quel momento, è avvenuto tutto un processo lento ma inesorabile, di polverizzazione dei media. C’è uno scenario che in continua evoluzione dentro il quale, sia i professionisti che gli utenti, devono cercare le modalità proprie per fruire correttamente quelle che sono le notizie. I giornalisti sono professionisti quando ricercano con tenacia la verità dei fatti, quando non sovrappongono letture ideologiche ai fatti e questo permette di non caricare il lettore. Dobbiamo re imparare la gradualità semantica delle parole”.