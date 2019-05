Carrese di Ururi, oggi premiazione e chiusura della festa patronale

URURI. A causa del maltempo e della pioggia che non accenna a smettere, la classica processione in onore del Sacro Legno della Croce in cui il carro vincitore aveva l’onore di portare in processione, lungo le strade del paese, le sante reliquie, non si può più svolgere. Rinviato tutto a oggi, 5 maggio dove, alle ore 17.30, presso la casa comunale ci sarà la premiazione dei carri, alle 18, la santa messa in onore del Santo legno della Croce seguita alle 18 dalla processione. Anche lo spettacolo con i tre comici verrà rimandato, probabilmente, durante le feste di Sant’Antonio. Una festa monca ma purtroppo, per cause di forza maggiore, non si può fare altrimenti. Un po’ di tristezza per i tanti studenti e lavoratori giunti a Ururi approfittando del weekend che volevano vedere la corsa ed i relativi festeggiamenti: per molti è difficile ripartire di domenica e dover stare all’università o al lavoro di lunedì dopo una giornata di viaggio in treno o in macchina male condizioni meteorologiche non lo consentono. Quest’anno infatti, approfittando del fine settimana, il paese era colmo di gente, e in piazza, all’arrivo, c’era un tripudio di bandiere di ogni colore! Oltre all’immagine della curva in cui i Giovanotti (giallorossi) hanno preso il largo sbaragliando gli avversari, un’altra immagine che rimarrà impressa, soprattutto dopo lo stop dell’anno precedente, è quella della Piazza stracolma di gente, ururesi, dei paesi limitrofi, turisti, studenti, lavoratori rientrati appunto per assistere alla tradizionale Corsa dei Carri!