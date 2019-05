Intitolazione a don Giussani: «Viva la democrazia»

TERMOLI. Pongo come doverosa premessa, a scanso di equivoci e strumentalizzazioni, che scrivo queste righe in qualità di cittadina ed insegnante, lasciando fuori qualsiasi ruolo elettorale. Constato con grande stupore che il nostro sindaco in scadenza ha ritenuto opportuno dare ascolto