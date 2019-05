TERMOLI. Sono iniziati i riti religiosi e le manifestazioni ludiche che proseguiranno fino a sabato 11 maggio, giorno della festività di San Timoteo. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la mostra timoteana al Castello Svevo e questa mattina, con qualche variazione sul programma, al belvedere dei fotografi c'è stata la benedizione dei falconieri e dei rapaci presenti al palio di San Timoteo.

Alle 11 presso la chiesa di San Timoteo, è stata celebrata la santa messa e vi è stata la benedizione del Palio di San Timoteo che oggi dopo la disputa dei giochi verrà consegnato al rione vincente dai campioni uscenti della prima edizione del rione di Tornola.

La processione prevista dopo la messa alla rotonda di Rio Vivo è stata rimandata a sabato prossimo, mentre oggi pomeriggio spazio al corteo storico che ha sfilato per le vie del centro per poi dirigersi al borgo per l'inizio dei giochi, che abbiamo seguito in video.