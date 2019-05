TERMOLI. Non soltanto Fai-Cisl stamani al porto, ma tra i volontari anche il nutrito gruppo di ragazzi del Fridays for Future Termoli. «Oggi siamo stati tra gli organizzatori della pulizia del porto in accordo con la Capitaneria di Porto e la FaiCisl. Stiamo portando avanti da qualche mese la pulizia settimanale di zone critiche Termolesi. Era da tempo che stavamo cercando di capire le criticitá del porto, dialogando con alcuni pescatori e con la capitaneria stessa. Abbiamo deciso di unire le forze con il Fai-Cisl perché il porto era in uno stato di totale degrado e necessitava di un grande numero di volontari e la collaborazione della Rieco stessa, senza la quale non saremmo riusciti a smaltire una tale quantità di rifiuti. Stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione sui social network e vorremmo invitare tutti i cittadini a seguire e partecipare alle nostre iniziative settimanali. Crediamo fortemente che non ci sia più tempo da perdere e che dare il buon esempio sia il miglior modo per cambiare le cose».