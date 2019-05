TERMOLI. Si sono tenute per la prima volta in Molise, all’interno dell'Istituto Alberghiero Federico Secondo di Termoli, le selezioni regionali per il campionato Italiano Fipgc (Federazione Italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria) Pasticceria e Cake Design che si terrà nel 2020 a Massa Carrara.

I giudici delle selezioni sono stati la referente regionale cake design Maria Pia Sciarretta, il professore Maurizio Santilli e Onelio Napoletani dal vicino Abruzzo. Una bella e soprattutto dolce giornata fatta di lavori interessanti oltreché scenografici con delle piccole opere d'arte zuccherose.

Oltre ai selezionati per l'evento di Massa Carrara del prossimo anno, sono stati eletti campioni regionali per la categoria " Zucchero" Stefano D'Arcangelo (Abruzzo) della "Cioccolato Praline" Andrea Labbate (Agnone), "Pastigliaggio" Abruzzo; sezione cake Abruzzo Filomena Cinquina e del Molise Daniela Santoianni.

Come ci ha riferito la referente regionale Maria Pia Sciarretta nell’intervista allegata, soprattutto in Molise stanno crescendo molto i nuovi pasticceri e creatori di torte decorate e oggi ne abbiamo avuto una prova consistente.