TERMOLI. Si è parlato molto di video promozionali a Termoli nelle ultime settimane. Uno splendido spaccato della nostra realtà è quello filmato da Gabriele e Marta, camperisti doc, che assieme alla simpaticissima Milka, esemplare di Golden Retriever, forma la cosiddetta Arca di Noi 3.

Girano in camper, avendo bisogno di muoversi in piena libertà senza vincoli dettati da hotel, appartamenti o spiagge che non accettano animali. Loro tre sono in giro a scoprire il mondo in camper dall'estate 2015.

Sono giovani armati da tanta buona volontà, ma come dicono loro anche di tanta inesperienza. Hanno studiato molto per apprendere il più possibile le nozioni necessarie per intraprendere questo percorso. Tutto questo è l'Arca di noi 3 che li ha portati a fare tappa anche a Termoli e fare per la nostra città uno splendido spot pubblicitario su YouTube, un video che abbiamo apprezzato e che ci fornisce l'occasione di ringraziare Gabriele, Marta e Milka.