Il Palio di San Timoteo finisce in copertina su "andmagazine.it"

TERMOLI. La copertina del sito di diritto, economia e cultura che nasce a Roma, andmagazine.it, dedicata tutta al Palio di San Timoteo. Non c'è che dire, giusto una settimana dopo dall'inaugurazione del MacTe e dal riverbero avuto sulla stampa specializzata nazionale, ancora un momento di promozione significativa oltre i confini territoriali grazie al mare magnum del web.

«Palio di San Timoteo e banchetto federiciano a Termoli. L’evento ideato dalla Pro Loco di Termoli e dall’ associazione Ordo Cavalieri Termole, nelle scorse edizioni ha registrato nel Borgo Medievale, la presenza di migliaia di persone in un solo giorno, l’evento viene proposto a Termoli il 1° week end del mese di Maggio; Spettacolo nello spettacolo, con un week end ricco di Giochi medievali, degustazioni, corteo. Sbandieratori, musici e incontri a tema tra le mura del Borgo», riferisce la testata romana.

«Mangiafuoco, giullari, frati, armigeri, e nobili, ti faranno rivivere per una giornata il medioevo, vivendo tra la fantasia e la storia di Termoli».

Poi prosegue, «Tra Leggenda e Storia».

«Drammatica è la storia delle reliquie di San Timoteo; nel 365, Artemio, prefetto d’Egitto e plenipotenziario dell’imperatore Costanzo nelle persecuzioni ariane contro cattolici e pagani, le rapì agli Efesini per arricchire insieme a quelle dei Santi Andrea e Luca, la basilica degli Apostoli di Costantinopoli costruita dallo stesso Costanzo. In questa basilica che doveva essere riconosciuta come un mausoleo per l’imperatori bizantini le reliquie riposarono per molti anni.; ma quando le reliquie dei SS Andrea e Luca vennero portate a Milano verso la fine del IV secolo, secondo il martirologio geronimiano di Costantinopoli, anche quelle di San Timoteo seguirono la medesima sorte, riposando nella basilica dei SS apostoli. Costantinopoli però all’inizio del sesto secolo reclamò le reliquie degli apostoli e Timoteo seguì San Luca e Sant’Andrea. Nel 536 Giustiniano abbellì la basilica rimasta danneggiata da un maestoso incendio che risparmiò le reliquie dei tre santi che erano poste in mezzo alla chiesa sotto la Mensa Mystica tutta d’argento massiccio».

Un bella vetrina, non c’è che dire.