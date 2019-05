TERMOLI. La scorsa settimana abbiamo documentato il servizio di assistenza ai senza fissa dimora di Termoli, col rinforzo successivo di un documento della Città invisibile. Tra coloro che abbiamo visto sfamare nella serata del Primo maggio, alla stazione ferroviaria, c'era anche un ragazzo romeno.

Si chiama Christian, ha 25 anni e da 11 anni vive nel nostro Paese, il cielo come coperta e nelle stelle la speranza di un domani migliore. C’era anche lui nella serata del Primo maggio, come ogni giorno, da qualche settimana. E’ giunto a Termoli e vorrebbe restarci, ma chi gli offrirà da lavorare e da vivere? Per abbandonare la stazione ferroviaria, dove dorme e dove riceve l’assistenza del volontariato locale. I suoi genitori sono tornati in Romania, ma lui non molla, ama l’Italia, si sente adottato, anche se non tutte le esperienze sono state qualificanti.

«Mi sto trovando abbastanza bene, perché prima di arrivare qui ero proprio a terra, non sapevo dove andare. Dormo in giro per il paese, per strada, dove capita, ho dormito 21 giorni all'Isola Felice della Misericordia, ma poi è scaduto il tempo massimo, ora mi arrangio. Vorrei acquisire autonomia, di prendere un buco mio dove poter stare. Persone come i volontari ci vogliono, ci fanno compagnia, sono accoglienti e serve chi ci stia vicino. Se c'è qualcuno che volesse darmi una possibilità, io sono disposto a fare qualunque cosa, purché ci sia il rispetto per chi lavora. Altrove mi è toccato anche lavorare gratis».