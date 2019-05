TERMOLI. Oggi, presso la Cala Sveva di Termoli, si è tenuto un importante convegno organizzato dall'Adi (Associazione Nazionale Alberghi Diffusi) a cui hanno partecipato importanti personalità tra cui il Presidente dell'Associazione Giancarlo Dall'Ara, vari esponenti titolari di alberghi diffusi in Italia e naturalmente di Termoli e del Molise e anche alcuni ospiti internazionali arrivati dalla terra del Sol Levante proprio per apprendere e cercare di far sviluppare nella loro Nazione, in chiave turistica, i tantissimi borghi che sono a rischio estinzione.

Proprio dal Giappone hanno apprezzato tanto questo sviluppo turistico che ha preso piede in Italia; noi di Termolionline, già un paio di mesi fa, avevamo avuto le prime avvisaglie intervistando una scrittrice giapponese venuta a Termoli proprio per relazionare i propri connazionali della validità di questo progetto. Questa scrittrice, Asami Tajima, era presente anche quest'oggi a Termoli.

Oggi, per questo importantissimo convegno, sono arrivati il Presidente dell'Associazione alberghi diffusi giapponesi Hisashi Matsuda e il direttore generale Hasegawa Akinori: tutti gli ospiti internazionali e i presenti sono stati accolti dal sindaco termolese Angelo Sbrocca.

Come ci hanno detto tutti gli intervistati, dal Presidente Adi, agli ospiti giapponesi all'imprenditore Fabrizio Vincitorio che ha parlato anche a nome di altri proprietari di alberghi diffusi termolesi e molisani: "La progressiva e costante diffusione dell’”albergo diffuso” è dovuta principalmente all’attenzione di una parte della domanda turistica ai contenuti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente proposte da alcuni luoghi di soggiorno. E’ in questo contesto che va collocata la natura propria di tale tipologia ricettiva. La naturale collocazione, pertanto, dell’”albergo diffuso”, riferendosi ad un modello ampio ed elastico definibile come “paese albergo”, vede privilegiare i piccoli centri storici ed i borghi e nuclei di antica formazione o gli insediamenti rurali o montani, pur non escludendo la validità di soluzioni legate a singole presenze significative in contesti diversamente urbanizzati".