«Come parla presidente?», nasce la pagina contro le cattiverie

TERMOLI. L'intervento spontaneo, anzi spintaneo, visto il contenuto, con cui la collega Valentina Fauzia ha preso le distanze dalle parole pronunciate in Consiglio regionale dal Governatore Donato Toma, pubblicato anche da Termolionline, ha rappresentato un seme, da cui è nata una pagina Facebook contro gli odiatori e chi usa linguaggio volgare e offensivo nei social.

«E' INIZIATO TUTTO DA QUI... Una considerazione, un post, la pubblicazione sui giornali locali e la condivisione di tante, tantissime persone. Una sequenza lunghissima di messaggi, telefonate, abbracci di gratitudine, sorrisi complici e solidali che hanno come filo conduttore il fatto che CENTINAIA DI PERSONE NON VOGLIONO PIU' ACCETTARE E SUBIRE UN LINGUAGGIO IRRISPETTOSO da chi rappresenta le Istituzioni, e quindi da chi CI rappresenta.

Tutti coloro che hanno letto questa riflessione e l'hanno condivisa mi hanno chiesto di fare qualcosa, di non lasciare affievolire questo soffio che ha solleticato e risvegliato le nostre dignità di persone. Chi mi conosce sa che non mi tiro indietro e non mi risparmio quando c'è da rimboccarsi le maniche ma uno dei miei capisaldi è quello di essere sempre positiva e propositiva e quindi adesso proviamo a fare qualcosa di CONCRETO per migliorare le nostre Istituzioni e l'ambiente in cui viviamo. Seguiteci.