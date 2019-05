TERMOLI. I lettori più attenti sicuramente l’avranno notato, da alcuni giorni stiamo trattando argomenti che riguardano disagio sociale, povertà, assistenza e bisogno di inclusione sociale.

Dal servizio pasti ai senza fissa dimora per arrivare alle testimonianze dirette di volontari e persone che dormono in mezzo alla strada.

Parte oggi una inchiesta nel territorio molisano, in tre distinte pubblicazioni, che evidenzia proprio questo spaccato, a cura di Alessandro Corroppoli.

Nell’articolo di esordio, si parte dal reddito di cittadinanza negato ai senza tetto, poiché in Molise sono decine le persone senza sussidio: “Non hanno abolito la povertà, l’hanno esclusa”.

Chi è povero continuerà a essere povero. Il Governo Lega/M5S ha tagliato fuori dal reddito di cittadinanza chi vive in uno stato di marginalità estrema, i senza fissa dimora più comunemente e volgarmente conosciuti come barboni. Decine in regione le persone senza un tetto. Non hanno abolito la povertà, l’hanno esclusa” è il grido di sdegno che arriva dai volontari delle associazioni che si occupano quotidianamente di fornire un aiuto ai più poveri.

“Non hanno abolito la povertà, l’hanno solo esclusa”. Questo è l’urlo, il rimprovero che arriva e viene fatto dalle associazioni e dai volontari molisani che ogni giorno si occupano degli ultimi, dei poveri. Il Governo del cambiamento, quello formato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha escluso, appunto, i poveri, coloro che non hanno nemmeno un tetto per ripararsi, dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza.

Il 28 settembre 2018, dal balcone di Palazzo Chigi, il Vicepremier e Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio annunciava al mondo: “Abbiamo abolito la povertà”. Sei mesi dopo, il 27 marzo, il provvedimento principe del Movimento 5 stelle, il reddito di cittadinanza, viene negato agli ultimi, a tutte le persone senza una fissa dimora.Vero è che in questi giorni sono in distribuzione le prime 480 mila carte del Reddito di cittadinanza, su un totale di 600mila richieste, ma non per i più poveri.Il testo approvato mercoledì 27 marzo 2019 a Palazzo Madama (150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astensioni), ha tagliato fuori tutti coloro che vivono in uno stato di marginalità, i senza fissa dimora,dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti bandiera (l’altro riguarda le pensioni con la “Quota 100”) del governo giallo-verde. Respinte le proposte avanzate dall’Osservatorio sulle gravi marginalità della Federazione Italiana per le Persone senza fissa dimora (fio. PSD) che hanno partecipato all’intero iter burocratico d’approvazione.In Molise, al 7 aprile scorso, le richieste di accesso al reddito di cittadinanza sono state complessivamente 5.221: 4.090 dalla provincia di Campobasso, 1.131 in quella di Isernia. L’importo medio del sussidio è di 520 euro mensili. Il Molise quanti senza fissa dimora conta? Quante persone vivono in uno stato di marginalità estrema?

I senza tetto in Italia, secondo le statistiche ufficiali dell’Istat, sono oltre 50mila persone. Esseri umani cherichiedono un’assistenza base (doccia, cibo, un letto). Nel triennio 2011 - 2014, l’aumento complessivo della marginalità è del 6 per cento. Periodo al quale risale anche l’ultimo rilevamento statistico fatto. Un’indagine svolta da fio.psd in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat e Caritas Italiana.Secondo l’indagine, sono oltre 55 mila le persone senza dimora che vivono in Italia. Più della metà vive al Nord, dove l’offerta dei servizi è maggiore, il 25% vive al Centro e solo il 20% nel Mezzogiorno, dove tuttavia le presenze aumentano del 2%. Sono stranieri (60%), italiani (40%), donne (15%), con un’età media di 45 anni. Vivono soli nel 70% dei casi e frequentano sempre più regolarmente strutture mensa e dormitorio. Diminuiscono i servizi a causa di un alto turn over ma aumentano del 15% le prestazioni erogate rispetto al 2011: circa 900 mila pranzi, cene, posti letto erogati in un mese.

In Molise, il fenomeno dei senza dimora, è concentrato nei tre centri maggiori regionali Campobasso, Isernia e Termoli che, tuttavia, hanno tre situazioni diverse. Complessivamente sono 72, cifra molto suscettibile a variazioni, così distribuiti: 37 a Campobasso, 30 a Termoli e 5 a Isernia. In maggioranza sono italiani e cittadini stranieri comunitari.

I senza fissa dimora potrebbero accedere al reddito se fossero in possesso della residenza, ma come fare? “A Campobasso - spiega Don Franco D’Onofrio, direttore della Caritas Bojano-Campobasso -c’è da tempo una collaborazione e una convenzione con il Comune che concede ai senza fissa dimora una residenza fittizia (norma regolamentata da una legge nazionale). Abbiamo una “Via dei Senza Fissa Dimora” che è una residenza fittizia che permette ai senza tetto di potere accedere ai servizi sanitari, a partire dal medico di base, sino a poter partecipare e richiedere servizi di assistenza comunali e nazionali, e partecipare al voto”. In particolare: “è stata attivata una collaborazione - continua Don Franco - con la Cattolica dove i poveri, due volte l’anno, vengono sottoposti a uno screening gratuito”. Un check up diagnostico che permette di “avere un quadro clinico di base della persona”. Nella città capoluogo 24 persone sono ospitate nel dormitorio della Caritas, che offre anche un servizio mensa. Il resto dei clochard campobassani è distribuito ”in altre soluzioni abitative sul territorio cittadino”.

Diversa è la situazione a Termoli. Qui il problema della residenza è ancora da risolvere. “Da oltre un anno - spiega Francesco, volontario dell’associazione de La Città Invisibile - abbiamo avviato incontri con l’Amministrazione comunale affinché approvi una delibera che possa concedere la residenza fittizia ai senza fissa dimora. Così facendo anche loro, i poveri, potranno accedere ai servizi sanitari di base”. La delibera è in dirittura d’arrivo: “speriamo arrivi dopo Pasqua - continua Francesco - o al più tardi nel mese di maggio”. Ma basterà avere una residenza fittizia avuta nel maggio 2019 per poter accedere al reddito di cittadinanza?

Secondo Gianni Pinto, della Caritas di Termoli, no. Ad oggi, nella città adriatica, sarebbero 16 i senza fissa dimora fuori dal provvedimento nazionale: 4 italiani, 6 extracomunitari e sei cittadini comunitari (tre romeni e tre bulgari). “Non sono un legale - afferma Gianni Pinto - ma leggendo i documenti del provvedimento il governo, per estromettere gli extracomunitari, ha posto il vincolo dei due anni di residenza. Vale anche per i cittadini italiani?”.Purtroppo si. Una delle richieste bocciate dal Governo Lega-M5S è stata quella di dare la possibilità alle persone senza fissa dimora di potere accedere, o quantomeno presentare la richiesta, al Reddito di Cittadinanza anche se non in possesso di una residenza continuativa negli ultimi due anni. Per superare questo vincolo, la fio.PSD (Osservatorio sulle gravi marginalità della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), aveva chiesto che: “potesse valere, come requisito, una sorta di certificazione di progetto sociale rilasciato da un servizio pubblico per dichiarare la persona in carico ai servizi e per dargli un’opportunità di ricevere il Reddito di cittadinanza”.Un vincolo che di fatto cozza contro l’abolizione della povertà ma “la ghettizza”.

Da un lato, quindi, il “barbone” potrebbe far richiesta perché non ha reddito, ma se finisce in strada perde la residenza e la carta d’identità. Da una parte il governo fa il reddito di cittadinanza per sconfiggere la povertà, ma dall’altra con le ultime norme del decreto sicurezza, sembra andare contro la povertà’: per i clochard che occupano strutture abbandonate per proteggersi dal freddo, le pene sono state raddoppiate. Rischiano da 2 a 4 anni di galera.

A Isernia il fenomeno è molto più contenuto. Nel capoluogo pentro sono solo cinque i casi di persone senza fissa dimora di cui tre romeni e due polacchi. “Fortunatamente abbiamo una situazione tranquilla - afferma l’avvocato Paolo Rabona, responsabile della Caritas isernina -. I tre romeni tra qualche settimana dovrebbero tornare in Romania mentre i due polacchi, dopo essere stati ospitati per un mese nei locali della Caritas, hanno deciso e scelto di tornare in strada”. Qui il problema della residenza fittizia in passato è stata oggetto “di inchieste giudiziarie - continua Rabona - e ora il comune, attraverso i suoi addetti, svolge un importante e capillare ruolo di controllo”.

Alessandro Corroppoli