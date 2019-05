Giovanna, Giulia e... Giulia: che forza le 3G

GUGLIONESI. Le passioni, si sa, il più delle volte nascono quando si è piccoli. A volte, restano chiuse nei cassetti, a volte con un po’ di fortuna, si mettono in pratica.

Cosa succede se un architetto, una commercialista e una lavoratrice in un’azienda di logistica si mettono insieme?

Succede che, le tre ragazze guglionesane, hanno deciso di mettersi in gioco, creando un mondo magico per festeggiare gli eventi più importanti della vita di una persona.

Loro sono le 3G, ovvero Giovanna Di Tommaso, Giulia Palumbi e Giulia Tilli.

Hanno meno di 30 anni, sono laureate, lavorano ma quella passione per il giorno più bello per una donna, l’abito bianco, la chiesa non l’hanno mai abbandonata, anzi, si sono iscritte a un corso e sono diventate ‘Event Planner’.

“Un’idea che nasce da sempre- dicono Giulia e Giulia- ma che si è concretizzata nel momento in cui abbiamo dato una mano alla preparazione del matrimonio del fratello di Giulia (Tilli-nd.r), che era in concomitanza della nascita della nipotina dello sposo”. Un aiuto prezioso che ha fatto nascere ancora di più la voglia di creare. Creare qualcosa di bello che segnasse l’inizio di un lungo e continuo percorso.

E così è stato. “Stiamo preparando altri eventi, non solo matrimoni o nascite. Anche compleanni. Ci contattano per i più piccoli dettagli, qualche sposa anche per consultarci sulle scarpe. Un particolare per una giornata speciale. Decidiamo insieme a loro il tema da prediligere, il colore, una chicca che rimarrà loro e solo loro. E il gioco è fatto”.

I sogni, a volte, diventano realtà. E loro lo sanno bene perché lo stanno vivendo sulla loro pelle. Hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco pur sapendo che nella nostra realtà la figura del planner non è ancora ricercata come nelle grandi città.

In bocca al lupo, ragazze! Per informazioni è possibile visitare la loro pagina Instagram “3G event”.