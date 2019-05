TERMOLI. Il cantiere installato da qualche giorno, all'improvviso, su Corso Umberto, dopo un periodo di calma apparente da parte dei commercianti della zona, ha riaperto in loro una ferita mai cicatrizzata.

Questa mattina siamo andati a cercarli e ne abbiamo riuniti alcuni per sentire il loro parere alla luce della nuova situazione: questa volta sono molto più che adirati. Essi sono convinti che probabilmente non era questo il momento di mettere in pista questi lavori che sicuramente andando incontro all'estate, con l'arrivo dei turisti creerebbero ancora più caos di quello che già esistente a causa proprio della chiusura del corso. Ascoltiamo il loro dissenso nella nostra video-intervista.