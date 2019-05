TERMOLI. «Salve sono un vostro lettore di Termoli e voglio segnalare il degrado assoluto che dobbiamo spesso vivere in via dei Castagni a Termoli abbastanza ampia e con tanti bambini e anziani. Una situazione che si ripete molto spesso, soprattutto da quando è entrata la nuova ditta che si occupa dei rifiuti della nostra cittadina, vale a dire la Rieco, che nonostante tante chiamate da parte dei residenti continua a non svuotare i cassonetti in modo più frequente e spesso i residenti sono costretti a gettare le buste accanto ai cassonetti strapieni, come da foto che vi ho allegato, oltre all'erba che qui ormai ha preso totalmente il posto dei marciapiedi, ormai impraticabili, come da foto allegate, inoltre vorrei aggiungere e concludere che noi non siamo cittadini di serie B come spesso accade in questa zona, siamo stufi di questi disservizi, calcolando anche i rischi di animali in giro per il degrado assoluto... distinti saluti, il vostro lettore Antonio».