Il Comune dovrà sistemare l'intero costone a Rio Vivo

TERMOLI. Non sarà semplice sistemare il costone di Rio Vivo, non solo nella parte franata e corrispondente al tratto posto tra i civici n. 256 e n. 276 di via Rio Vivo, ma nel suo complesso, poiché è interessato da fenomeni di erosione e instabilità superficiale. In prossimità del fabbricato privato accessibile da via Rio Vivo n. 270-272-274-276, diversi quantitativi di terreno distaccatisi dal costone per effetto di uno smottamento, hanno invaso il cortile interno arrivando a lambire i muri perimetrali dell’edificio. Il Comune di Termoli, per le ragioni del caso, ha commissionato di recente l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area interessata dallo smottamento, mediante la rimozione del terreno franato e la realizzazione di un fosso di guardia per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla corona sommitale; onde evitare situazioni di potenziale pericolo per il rischio di caduta di terreno e pietrisco dal costone in argomento è stato necessario interdire l’accesso ai cortili interni di tutti gli edifici posti tra i civici n. 256 e n. 276 di via Rio Vivo.

Il costone di Rio Vivo insiste integralmente su aree private; per il tratto di costone già interessato da smottamento è in corso una contesa giudiziaria tra i proprietari dell’immobile sottostante e del fondo sovrastante, in ordine alle responsabilità sulle cause che hanno determinato detto fenomeno gravitativo; la competenza in ordine alla difesa del suolo ricade in capo alla Regione Molise e che, nel caso di specie, il Comune di Termoli ha operato in ragione della sola salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Visti i contenuti della relazione tecnica redatta dai geologi del Servizio Difesa del Suolo della Regione Molise, trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 17443 del 25.03.2019 e che indicano le linee generali di intervento da effettuarsi sull’intero costone di Rio Vivo nel breve, medio e lungo termine. Come rimarcato nella relazione tecnica summenzionata, gli interventi di sistemazione devono interessare l’intero costone di Rio Vivo e non singoli tratti; si necessita di uno studio approfondito di tutte le azioni volte al consolidamento dell’intero costone di Rio Vivo e alla sistemazione del tratto interessato da smottamento al fine di riqualificarlo dal punto di vista naturalistico; lo studio progettuale consentirà la definizione delle spese necessarie e la conseguente attivazione delle procedure di reperimento delle risorse finanziarie.

Da qui l’esigenza di nominare un responsabile del procedimento che si occupi, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di dare seguito a tutte le procedure necessarie e propedeutiche alla definizione degli interventi necessari per la sistemazione del costone di Rio Vivo, alla quantificazione delle relative spese e al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Responsabile del procedimento è stato designato l’architetto Luigi Massimo Serrelli e assistente al Rup il geometra Antonio Zanapa in servizio presso l’ufficio tecnico; il Rup dovrà individuare delle figure tecniche che si occupino degli studi e degli approfondimenti necessari alla definizione del progetto dell’intervento di sistemazione del costone di Rio Vivo.