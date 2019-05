Guglionesani in pellegrinaggio a Bari, per la prima volta c'è il sindaco

GUGLIONESI. Per onorare culturalmente il secolare pellegrinaggio a Bari dei devoti guglionesani presso la tomba di San Nicola di Bari (nel giorno dell'8 maggio), il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, nella mattinata dello stesso giorno ha partecipato alla Santa Messa e alla solenne processione verso l'imbarco dell'effigie del Santo da Myra nel porto del capoluogo pugliese.



Accompagnato dai pellegrini di Guglionesi, per la prima volta nella storia dell'antico sodalizio, religioso e cultuale, il Sindaco di Guglionesi rende onore, istituzionalmente, a San Nicola presso la pontificia basilica di Bari, in occasione del ventennale della prima "Peregrinatio Sancti Nicolai" a Guglionesi (avvenuta nel gennaio 1999).



Nel saluto delle autorità religiose, durante le operazioni dell'imbarco del Santo, Guglionesi è stata menzionata e ringraziata per la sua antica devozione cultuale verso il Santo da Myra.