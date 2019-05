Quando in Parlamento confusero Lele Mora e Aldo Moro

LARINO. Il piccolo mondo politico molisano si è tramutato in una sorta di “Bar dello Sport”. Un luogo dell’anima dove la Casta ed i suoi ‘clientes’ stenterebbero a reggere il confronto persino con i frequentatori del bar di Oronzo Canà. Il fatto è che (sia pure con le debite eccezioni) abbiamo a che fare con furbi “personaggi da films”, come appunto sono soprattutto certi “eroici” figuranti che bazzicano i Comuni.

Chi potrebbe dimenticare le patetiche “avventure” di quel Sindaco, poi “posto in quiescenza” dai suoi consiglieri, che, quando veniva a discutere di ‘welfare’ in Ambito territoriale sociale, si portava appresso il suo Segretario comunale. Prima di votare, si consultava col malcapitato funzionario; ma, una volta che avesse appoggiato il punto all’ordine del giorno, a distanza di mesi comunque ne avrebbe abiurato i contenuti, vomitando contro l’Assemblea ove quella decisione non avesse avuto l’èsito sperato. E cosa dire di quell’assessore comunale che, per resistere agli attacchi ciclicamente sferrati dalla minoranza alla gestione inconcludente del suo Esecutivo, ne difendeva l’azione rammentando che – tra i tanti problemi risolti – c’era stato pur sempre quello dell’incremento del numero dei loculi cimiteriali. Il lettore immagini la gigantesca grattata di zebedei partorita dall’intera città. Ciò posto, perché scandalizzarsi per i “comunelli” molisani se nelle Aule parlamentari avviene pure di peggio? Nell’occasione della discussione sul “processo breve”, un parlamentare ex-An discettò contro i Magistrati non sufficientemente severi contro gli assassini del Presidente Moro, forse non accorgendosi di confondere tra Lele Mora ed Aldo Moro (di cui oggi ricorre l'anniversario della sua uccisione del ritrovamento del cadavere). Non parliamo, poi, di quell’altra grottesca pagina parlamentare scritta da 314 deputati (maggiorenni e vaccinati) che, votando secondo coscienza, stabilirono che un certo Presidente del Consiglio - nel telefonare a tarda sera alla Questura di Milano per patrocinare una minorenne marocchina – lo aveva fatto nella sua qualità di Capo di Governo per evitare guai diplomatici con uno Stato amico, convinto com’era che si trattasse della “nipote di Mubarak.

‘O tempora, o mores’. Nell’”Eresia riformista”, Bruno Pellegrino racconta come, negli Anni ‘70, un magistrato d'area comunista fosse giunto a sostenere che “la radiotelevisione non offre, né deve offrire, troppa libertà di scelta all'utente passivo. Un regime di democrazia sociale non abbisogna di cittadini troppo svagati o divertiti, distolti dalla conoscenza della realtà socio-economica in cui vivono e dai problemi ch'essa pone, ma esattamente del contrario. La tendenza a ridurre i compiti di cultura e di informazione (cioè di formazione della maturità spirituale dell'uomo), e ad ampliare quelli di svago o divertimento, va chiaramente denunciata per quello che è: la negazione della democrazia e della partecipazione popolare, il terreno ideale per l'autoritarismo”. Forse, dopo 40 anni, nessuno più la penserebbe così, né tra i Magistrati né tra i post-comunisti. Però, a giudicare dai vari “Bar dello sport”, con le varie tifoserie alimentate proprio da certi politici nostrani, non ci farei troppo conto. C'è qualcosa d'irresistibile nell'idea che il popolo sia bue e che compito del politicante debba essere quello di raccontargli qualunque cosa, pur di tenerlo aggiogato al carro. Se gli elettori indulgono al vizio, finisce che cominciano ad andare in discoteca, a guardare il “Grande fratello”, a diventare consumisti, a fischiare alle ragazze per istrada, ad usare il “Viagra” per darsi arie con gli amici, a leggere giornali reazionari. Troppo svago non può andare, tanto più se il divertimento distoglie dalla conoscenza della realtà socio-economica in cui si vive.

Finisce che il popolo si monta la testa e che potrebbe persino chiedere perché l'utente passivo sia in coda per il pane mentre i suoi rappresentanti politici si servono nei negozi più cari, grazie all’indennità percepita. Perciò, meglio foderargli il cervello con argomentazioni da “Bar dello sport”; tanto il popolo (che è bue) deve pur grattarsi le corna per distrarsi un po’. Ed ecco spiegato il clima odierno. Mai lo scontro politico tra i partiti aveva toccato tali bassezze (come nel caso del cancro augurato ad un consigliere), nella più totale assenza di senso delle istituzioni dall’una come dall’altra parte.

Claudio de Luca