MONTECILFONE. Il comitato “Discoli del Sinarca” hanno concluso la petizione online e raccolto 1.500 firme contro il tracciato del metanodotto Larino-Chieti, che attraverserà il bosco Corundoli a Montecilfone.

Una battaglia esplicitata stamani nel corso di un’apposita conferenza stampa, organizzata da Riccardo Vaccaro e gli altri attivisti del basso Molise.

«Il tracciato è stato già picchettato stiamo facendo il massimo per salvare il bosco e per informare la popolazione su ciò che avverrà nel nostro territorio questa è un’opera inutile.

Corundoli è area protetta con specie protette, nei prossimi mesi il comitato presenterà un progetto finalizzato alla sua valorizzazione per il riconoscimento di sito di interesse comunitario».

Per Eric Ferrante: «Vi è la presenza di avifauna particolare e rara in questa zona, come se fosse una zona rifugio, se si creano degli squarci nei boschi ci saranno delle piante che non ci dovrebbero essere, perdendo un qualcosa di unico, nelle grotte ci sono anche i pipistrelli».

Infine, la questione sismica.

Criticità maggiori e rischio sismico accertato tra Guglionesi e Montecilfone, dove si è aperta una nuova faglia, a dicembre venne inoltrata la richiesta di revoca in autotutela evidenziato queste problematiche.