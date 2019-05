TERMOLI. Prosegue oggi l’inchiesta sulla povertà in Molise. Dopo aver documentato i servizi territoriali locali, a Termoli, ci chiediamo dove mangiano e dormono i senza tetto molisani? Focus sui servizi e progetti assistenziali regionali.

“Non abbiamo i problemi e le emergenze dei grandi numeri come quelli delle metropoli italiane - puntualizza Francesco, volontario dell’associazione de La Città invisibile di Termoli - ma è un fenomeno in continuo aumento”. La povertà in Molise viaggia di pari passo con la crisi economicae lavorativa in atto e con i provvedimenti, in materia di sicurezza/integrazione, voluti dal Governo giallo-verde. I poveri molisani dove mangiano? Dove dormono? Chi si occupa di loro?

Negli ultimi anni, in Molise, vi è stato un generale impasse sul tema del contrasto alla povertà, con difficoltà nell’attuazione del Sostegno all’inclusione Attiva dovuta anche al blocco, presso i Centri dell’Impiego dei sostegni (4,8 milioni di euro) in favore di ben 1800 soggetti svantaggiati; con ritardi nella pubblicazione dei bandi per la lotta alla povertà previsti dal POR - FSE 2014-2020; con la sostanziale inosservanza della Legge regionale 13/2014, del Regolamento Attuativo 1/2015 e del Piano sociale triennale 2016-2018. Tutti provvedimenti per la razionalizzazione e la valorizzazione dei servizi socio-assistenziali.

Poche settimane fa, a proposito di lotta alla povertà, è stata firmata la convezione stato-regione per accedere ai fondidei progetti Pon Inclusione-Fead del Ministero Lavoro. Su un totale di 47.697.500 euro, al Molise toccano 300mila euro. Il finanziamento, varato tramite decreto direttoriale del febbraio 2018, è stato assegnato all’associazione Shomer Onlus di Campobasso. Il finanziamento si divide in due atti: Fondi Po Fead e Pon inclusive. Quest’ultima prevede: “di mettere a disposizione posti letto per i senza tetto - spiega Alberta Viglione, responsabile dell’Associazione -e per intraprendere un percorso di Ausing per i senza fissa dimora”. In sostanza: 150 mila euro saranno utilizzati per creare 9 nuovi posti letto e per avviare i clochard a un percorso di autonomia abitativa. Percorsi che non saranno standartma molto soggettivi. “Sarà un accompagnare le persone - continua la Viglione - a vivere di nuovo in casa, alla gestione di un appartamento in maniera singola o in gruppo”. L’obiettivo è quello di “togliere dalla strada” le persone e riconsegnarle a una vita normale. “Non solo una nuova educazione abitativa ma anche l’avvio a tirocini formativi affinché possano rientrare nel mondo del lavoro - puntualizza la Viglione -. Qualcuno, attraverso corsi formativi svolti in passato, è riuscito a trovare una occupazione lavorativa” .

Il secondo atto del finanziamento Pon inclusive riguarda i Fondi Po Fead. Le somme impiegate in questo capitolato riguardano l’acquisto di materiale di prima necessità, di igiene personale, primo soccorso, coperte , prodotti per l’ambiente per le persone in stato di necessità. “I fondi sono vincolati - spiega sempre la Viglione - e anche se la cifra messa a disposizione sembra una enormità non lo è:portare a chi ha necessità prodotti per l’igiene personale o ambientale ma anche delle coperte per proteggersi dal freddo, è fondamentale”. A questi 300 mila euro bisogna aggiungere ulteriori centomila euro della Regione che serviranno a realizzare una utenza telefonica, “un numero di cellulare che sarà attivato nei prossimi giorni”,per le emergenze. Inoltre a breve, dopo una attenta formazione, saranno individuati degli operatori sociali localiche avranno il compito non solo di segnalare ma anche diprimo intervento. “Divideremo in zone il territorio regionale - conclude Alberta Viglione - così da essere presenti un pò ovunque”.

In attesa di essere educati alla gestione abitativa e, quindi, a vivere in una casa propria; i senza fissa dimora alloggiano per lo più nei locali della Caritas. A Campobasso 24 persone usufruiscono del dormitorio della “Casa degli Angeli”, gli altri sono dislocati in abitazioni alternative. Sempre nella “Casa degli Angeli” usufruiscono della mensa, alla quale possono accedere solo presentando un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Caritas medesima.A Termoli la situazione è diversa.In riva all’adriatico i senza tetto dormono nei locali della Misericordia per un massimo di 84 giorni l’anno. Giorni che sono suddivisi in pacchetti di 21 notti continuative: ”un senza dimora può dormire continuamente nel dormitorio per 21 giorni, poi per dieci giorni deve trovare un’altra sistemazione”,spiega Francesco dell’associazione La Città Invisibile. E dove va a dormire in questi dieci giorni? “Solitamente alla stazione dei treni oppure in qualche alloggio abbandonato”. Bisogna evidenziare che: trascorsi i 10 giorni il ritorno in dormitorio non è automatico perché deve esserci posto. Quindi i giorni in stazione, o in qualche alloggio di fortuna, potrebbero aumentare. Anche la Caritas mette a disposizione 4 posti letto. “E’ un monolocale che riserviamo alle donne - spiega Gianni Pinto -, quattro posti letto per rendere sicuro il riposo delle donne che vivono in strada”.Durante l’emergenza freddo, grazie anche all’intervento dell’assessorato alle politiche sociali del comune, lo stop al 21esimo giorno è stato superato. “Non si potevano lasciare per strada al freddo le persone - continua Francesco - così si è trovato il modo di farli dormire più a lungo nel dormitorio”.Il pranzo viene servito dalla Caritas tutti i giorni a partire dalle 11.30; la cena viene servita presso la stazione ferroviaria ed è coperta dalle varie associazioni. La colazione e l’accompagnamento ai servizi è compito dell’associazione La Città Invisibile. Infine docce e lavanderia sono servizi che si svolgono nei locali della Misericordia. A Isernia, fortunatamente, sono solo cinque i senza dimora: due polacchi e tre romeni.Se si escludono determinati periodi, e per specifiche situazioni, la Caritas pentra non funge né da dormitorio né da mensa.I senza tetto preferiscono stare in strada dove vengono accuditi dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

“Il fenomeno è molto variegato: le persone finiscono per strada perché hanno subito uno sfratto, per una malattia, perché hanno perso il lavoro. - afferma Francesco - Molte di loro poi, con il tempo, iniziano a far uso di alcol o di altre sostanza perché prive di speranze e immerse nella vergogna. Noi cerchiamo di dare loro un’assistenza di base che consiste nei tre pasti giornalieri, una doccia e un luogo dove dormire”. A giorni, inoltre, dovrebbe arrivare anche la delibera con la quale il comune concederà la residenza fittizia. “Sarà molto utile perché permetterà al senza tetto di potere accedere alle cure mediche e ai servizi di assistenza”. A Campobasso, ad esempio, è già attivo da molto tempo tale concessione e i senza tetto sono domiciliati in “Via senza fissa dimora”.

“Non abbiamo i problemi e le emergenze dei grandi numeri come quelli delle metropoli italiane - puntualizza Francesco - ma il fenomeno dei senza dimora è in continuo aumento anche Molise”.A spiegarci il perché è Don Franco D’Onofrio, direttore della Caritas Bojano - Campobasso. “Ad aumentare le fila dei senza fissa dimora sono gli extracomunitari che per effetto del decreto sicurezza voluto da Salvini, che boccia e far venir meno lo status giuridico di richiedente asilo e di rifugiato, vengono espulsi dai centri di accoglienza e messi in mezzo alla strada”. Inoltre, alcune norme del decreto sicurezza sembranoandare contro la povertà. Alcuni esempi: ai clochard che occupano strutture abbandonate per proteggersi dal freddo, le pene sono state raddoppiate. La sanzione va da 2 a 4 anni di galera: una pena enorme se consideriamo che per le lesioni personali la pena va da 1 a 3 anni. E’ stato introdotto il reato di accattonaggio per chi chiede l’elemosina. A questi “ostacoli” legali si aggiunge il problema della residenza che a Campobasso è stato risolto,a Termoli è in dirittura d’arrivo ma si pone con forza anche negli altri centri della regione: se i comuni insistono a non dare la residenza ai senza fissa dimora questi non potranno usufruire di cure mediche di base e dei servizi di assistenza.

Alessandro Corroppoli