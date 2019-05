Profeta in patria, il comandante termolese Lorenzo Colonna in porto con l'Aretusa

TERMOLI. Lo scorso anno attraccò nel porto di Termoli la nave della Marina Militare "Galatea" Le classi di navi della marina militare italiana sono caratterizzate da una struttura a catamarano e sono interamente realizzate in materiale composito FRP (Fibre Reinforced Plastic) di cui è specializzato il cantiere in cui le imbarcazioni sono state costruite. Il loro impiego consiste principalmente in attività di raccolta di dati realizzata tramite: scandagliamento dei fondali per misure di profondità e determinazione della natura del fondo marino; ricerca di relitti e di scafi affondati o di altri ostacoli sommersi, pericolosi per la navigazione; rilievo topografico della linea di costa e delle opere portuali.

Tutti i dati raccolti vengono controllati ed elaborati direttamente a bordo tramite l'utilizzo di software dedicati. Tali rilievi, dopo un'ulteriore verifica da parte dell'Istituto Idrografico della Marina, sono finalizzati all'aggiornamento e alla produzione di cartografia nautica cartacea ed elettronica sia di tipo militare che civile, corredata di informazioni aggiuntive utili per la navigazione sicura, e alla generazione di database oceanografici per uso scientifico.

E in questi giorni ha attraccato a Termoli la nave gemella della Galatea, l'Aretusa (nr identificativo A 5304), dal nome della ninfa greca. Il motto dell'unità è "Arethusa undis prospicit". In passato il nome era stato assegnato ad una torpediniera della Regia Marina della classe Spica che dopo aver preso parte alla seconda guerra mondiale nel dopoguerra fu tra le unità che in base alle clausole del trattato di pace all'Italia venne concesso di mantenere prestando servizio fino al disarmo avvenuto nel 1958, dopo che nell'ultima parte della sua vita operativa venne riclassificata corvetta con il distintivo ottico F 556.

Una cosa che ci ha positivamente colpito è che se lo scorso anno a comandare la Galatea vi era una giovanissima ufficiale livornese, il tenente di vascello Marta Pratellesi, a guidare invece la nave Aretusa oggi vi è un nostro giovane concittadino, poco più che trentenne, Lorenzo Colonna. Lo spazio di mare dove verranno fatti i rilievi interesserà la zona di Vasto e in seguito le isole Tremiti.

Con l'Ufficiale termolese Colonna saremo insieme appena farà ritorno in porto e solo dopo aver chiesto le autorizzazioni necessarie ai suoi superiori di riferimento per poter concederci un’intervista.