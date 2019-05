TERMOLI. Nella mattinata odierna, presso la Cattedrale di Termoli, si è celebrata la cerimonia di commemorazione del Maresciallo Aiutante Cosimo Solito nella ricorrenza del decimo anniversario della sua tragica scomparsa.

Il militare, all’epoca in forza alla Sezione Operativa Navale di Termoli, fu vittima di un drammatico incidente stradale. La funzione religiosa, officiata dal Cappellano Militare, don Giuseppe Graziano, si è svolta alla presenza della moglie e della figlia dell’Ispettore scomparso, del Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Antonio Marco Appella, del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, Ten.Col. Giovanni Legato, delle Autorità civili e militari locali, di una nutrita rappresentanza di personale in servizio ed in congedo.

A seguire, nel corso del pomeriggio, è stato disputato un torneo di calcio a cinque, intitolato alla memoria del militare, nel quale si sono affrontate le rappresentative di alcuni Reparti del Corpo molisani. Al termine dell’evento, la vedova del militare, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti per il caloroso affetto dimostrato, per la vicinanza, l’amicizia e lo spirito di corpo che legano indissolubilmente la sua famiglia alle Fiamme Gialle molisane nel ricordo del caro “Mimmo”.