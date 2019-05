TERMOLI. Tornano i cinghiali sulla costa termolese. Due le segnalazioni che ci sono pervenute negli ultimi giorni, sempre sul litorale Nord. Prima delle fotografie, quindi un video, assai eloquente, che testimonia quanto avvenuto e che ci spiega lo stesso lettore incappato nella disavventura.

«Buongiorno, allego un video di ieri sera di un cinghiale avvistato sulle dune della spiaggia a nord di Termoli, ero a pesca con il mio cane Ray, fortunatamente un Jack Russell, che ha avvistato il cinghiale in lontananza che si stava avvicinando minacciosamente e lo ha allontanato. Non nego di aver avuto paura in quel frangente ma so che ormai i cinghiali che si avvicinano così tanto ai centri abitati non temono l'uomo e non lo attaccano, un pò come fanno oggi i maiali».