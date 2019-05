«Dopo 13 anni basta al precariato dei dottori di guardia medica»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del dottor Giancarlo Totaro al presidente della Regione Molise Donato Toma e al direttore della Asrem: "Centinaia di medici di guardia medica sono precari, è ora di pubblicare le zone carenti per le assunzioni a tempo indeterminato che non vengono pubblicate da oltre 13 anni.

Dopo 13 anni devono essere pubblicate le zone carenti delle sedi di continuità assistenziale e porre fine al precariato di centinaia di medici a causa di una norma transitoria regionale del Molise in attesa di una riorganizzazione del sistema della emergenza - urgenza e non differibilità che non si mai fatta.





Tredici anni non sono ancora bastati al sistema sanitario regionale per procedere alla riorganizzazione delle sedi di Guardia Medica in Molise perché evidentemente non si possono lasciare senza assistenza i cittadini di tutti i paesi del Molise."