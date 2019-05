TERMOLI. I ragazzi del motoclub "Road Eaters" con in testa il presidente Federico Giannotti nel tardo pomeriggio di ieri si sono recati presso la sede della Caritas di Termoli per consegnare nelle mani di suor Lidia, responsabile della struttura solidale, una colletta alimentare e di altri beni di prima necessità effettuata dai soci del club motociclistico che hanno in questo caso dimostrato la loro vicinanza verso coloro ai quali la vita sta riservando pochi sorrisi. Del resto i bikers non è la prima volta che si segnalano per gesti solidali verso il prossimo.