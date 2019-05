TERMOLI. Ieri sera intorno alle 21 c’è stata la fiaccolata in onore di San Timoteo che ha un suo percorso diverso ogni anno, nell’edizione 2019 è iniziato dalla zona dell'Ultravolo per finire all'area camper denominata "Baffo Nero", dove è stato allestito un altarino, in onore del compatrono di Termoli, mentre lo scorso anno erano partiti dall'Area Camper medesima per arrivare fino al parcheggio vicino alla rotatoria che sarà inaugurata oggi pomeriggio.

Buona la partecipazione dei fedeli, nonostante un clima non così tardo primaverile, con i devoti del comitato San Timoteo che hanno portato a braccia la statua del Santo. Arrivati dopo una lunga e devota processione con tutti i partecipanti con le fiaccole in mano, giunti nell'area Camper dopo una breve omelia di don Benito, la benedizione a tutti i partecipanti da parte del Parroco e ricordato il ricco programma religioso e civile di oggi, festa di San Timoteo, la comunità dei fedeli si è sciolta, c'è stata anche la devota partecipazione dei turisti presenti con i loro camper nell'area di sosta.

Abbiamo parlato con alcuni di loro e nel parlare della storia della festa ci hanno dato la netta impressione di saperne molto più di noi e in alcuni di loro traspariva anche gioia per quel fuori programma religioso, e una famiglia che rimarrà in zona ci ha anche detto che oggi seguirà tutte le funzioni che ci saranno in onore di San Timoteo. Anche questo fa piacere per noi termolesi.

SOLENNITA’ di SAN TIMOTEO compatrono città di Termoli e della diocesi

Ore 17.30 Santo Rosario meditato;

Ore 18 Solenne Pontificale presieduto dal vescovo Gianfranco De Luca;

Ore 19 Processione con le sacre reliquie del Capo di San Timoteo per le vie principali della città.