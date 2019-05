TERMOLI. Ogni anno il 12 maggio ricorre la giornata internazionale dell’infermiere, data storica in quanto vede la nascita di Florence Nightingale, infermiera britannica, nata a Firenze nel 1820 considerata e riconosciuta quale fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica, in occasione della guerra in Crimea proponendo l’organizzazione degli ospedali da campo. In tale occasione le iniziative avviate sia dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sia da ogni Ordine Provinciale sono varie ed innumerevoli ma tutte volte alla promozione dell’immagine infermieristica e al ruolo in un Sistema Sanitario in continua evoluzione, soprattutto nella presa in carico del cittadino con il suo bisogno di salute. L’Ordine di Campobasso Isernia, oltre alla diffusione del programma nazionale dallo slogan “La sanità non funziona senza Infermieri” ha focalizzato la giornata su un argomento molto delicato: “La Violenza sugli operatori Sanitari”. Infatti lo stesso è stato argomento di cronaca anche nella nostra Regione che ha visto colleghi infermieri e medici vittime di violenza con ripercussioni anche fisiche. Nel settore sanitario, sociosanitario e in modo particolare nei servizi di emergenza-urgenza e nelle strutture psichiatriche, le aggressioni fisiche hanno raggiunto, a livello nazionale, rispettivamente il 48% e il 27% degli operatori; gli insulti sono risultati invece praticamente ubiquitari, avendo coinvolto rispettivamente l'82 e il 64% degli operatori, e percentuali più o meno simili si trovano per le minacce. In tale contesto gli infermieri sono quasi il 50 per cento.

La prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari richiede che l’organizzazione identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie organizzative, strutturali e tecnologiche più opportune e diffonda una politica di tolleranza zero verso atti di violenza nei servizi sanitari, incoraggi il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti. L’Ordine di Campobasso-Isernia, ha realizzato un cortometraggio, grazie all’impegno di alcuni colleghi che si sono resi disponibili alla realizzazione su contenuti che rappresentano la realtà, molto spesso sottovalutata e si ritrovano vittime di aggressioni durante il proprio agire professionale. A tal proposito è necessario sottolineare anche alcuni articoli cardini presenti nel nuovo Codice Deontologico approvato il 12-13 aprile 2019 in seno al Consiglio Nazionale che rafforzano l’agire professionale: gli artt. 1 e 4 evidenziano: Art. 1 - i Valori (…promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza); Art. 4 - la Relazione di cura (… si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono …..il tempo di relazione è tempo di cura). La Federazione si è già più volte espressa e ha preso posizione sul tema della violenza sugli operatori; l 'infermiere, come nessun altro professionista della salute, non è un bersaglio, non è un capro espiatorio, non è un contenitore inerme dove riversare rabbia, frustrazione e inefficienze del sistema. L'infermiere è un professionista alleato del cittadino e tutto il Servizio sanitario deve impegnarsi perché questa alleanza possa esprimersi al meglio, per aumentare sicurezza e fiducia in sintonia e condivisione con le iniziative di altre Federazioni come quella degli Ordini dei medici, coinvolte in prima persona dal fenomeno. E’ necessaria: - Una formazione continua degli operatori sugli aspetti della comunicazione e della relazione di aiuto nei confronti delle persone assistite, i professionisti devono comunicare con fermezza agli utenti, agli accompagnatori e al personale che gli atti di violenza non sono permessi o tollerati; una dotazione organica adeguata, anzi rafforzata soprattutto nelle Unità operative di Urgenza/Emergenza dove spesso le criticità del momento inducono a comportamenti irrazionali.

Oggi si stanno affermando messaggi culturali che inducono la popolazione a coltivare una rabbia crescente verso gli operatori delle strutture. A questo concorrono le notizie spesso scandalistiche sui servizi sanitari, che creano apriori un’aspettativa negativa nei confronti dei servizi, che a sua volta fomenta la frustrazione, la rabbia e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e operatori.