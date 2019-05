VASTO. Questa mattina in Municipio è stato accolto il comandante della nave Aretusa, ormeggiata da ieri a Punta Penna. Insieme al tenente di Vascello, il termolese Lorenzo Colonna, c'erano il comandante della Guardia costiera di Vasto, Lorenzo Bruni e diversi soci dell'ANMI guidati dal presidente Luca Di Donato. Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha omaggiato il comandante Colonna con alcuni libri di Vasto, quest'ultimo ha regalato al primo cittadino una mappa, un cappello della marina e un Crest con il motto dell'Aretusa.

Francesco Menna nel suo intervento ha ribadito il forte legame che Vasto ha con la marina ed in particolare con l'Anmi.

Il comandante della nave Aretusa ha affermato: "E' bello essere qui, siamo stati accolti con grande calore".

Lorenzo Bruni, della Guardia Costiera di Vasto, ha dichiarato: "Siamo tutti onorati di avere la nave Aretusa nel porto di Vasto. Grazie all'Anmi e al Comune di Vasto per questa iniziativa."

Dopo l'incontro in comune il vicesindaco Giuseppe Forte, con gli assessori Luigi Marcello, Anna Bosco, Lorenzo Bruni ed il Presidente del Gruppo ANMI Luca Di Donato con una rappresentanza hanno accompagnato per le vie del centro storico il comandante Lorenzo Colonna e il comandante in seconda Silvio Gentili. Nell'occasione sono stati visitati i giardini, il museo del Palazzo D'Avalos, la sede del Gruppo ANMI di Vasto lasciando a loro una dedica sul libro d'onore della sede, infine si sono recati presso il Cippo dei Marinai in via Adriatica, per rendere omaggio ai Caduti del Mare.