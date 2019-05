MONTENERO DI BISACCIA. Forse lo speravano, ma non siamo certi ne fossero sicuri. Parliamo di Sara Di Vaira e Lasse Maltberg. Per la coppia italo-vichinga formata da Sara Di Vaira, la maestra di ballo e già campionessa del mondo, con origini monteneresi e vissuto toscano, e Lasse Maltberg, il Thor della Marina norvegese, si sono dischiuse le porte delle semifinali a Ballando con le stelle. Ora, nel segmento determinante del programma, la platea di Montenero di Bisaccia sicuramente palpiterà per Sara – a cominciare dalla cugina Anna Maria Amoroso, il nostro gancio - e le darà una mano a battagliare per entrare in finale.

«Siamo veramente super impegnati – si confessa Sara - il valzer della scorsa settimana ci ha dato una carica di positività, affetto e amore da parte di tantissime persone che ci hanno scritto ed inviato messaggi per complimentarsi con noi! In realtà eravamo così concentrati che abbiamo dovuto rivedere il video 10 volte per capire quello che era successo. In realtà eravamo centrati sulla musica e la coreografia e siamo riusciti a fonderla nella maniera migliore.. avevamo lavorato tanto... detto questo ci ha lasciato anche la responsabilità di superarsi e non deludere le aspettative e la parola di questa settimana è stata wow, abbiamo lavorato su una coreografia di charleston in stile steampunk cercando di stupire.... non resta che rimanere incollati davanti alla tv e aspettare la nostra esibizione. Ci teniamo a ringraziare veramente di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato a vincere il tesoretto social è stato molto importante... e ricordiamo che sono importanti entrambi i profili Instagram e Facebook di Ballando con le stelle».