TERMOLI. Nuove prospettive di welfare alla luce delle sempre più complesse esigenze emerse nella post-modernità, l'importanza dell'intersettorialità e del lavoro di rete nel processo di aiuto rivolto a minori e alle persone fragili: questi i temi affrontati nel corso dell'interessante mattinata di confronto e riflessione a cui hanno partecipato avvocati e professionisti del sociale, oggi 11 maggio presso l'auditorium del Cosib.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente ai servizi sociali del Comune di Termoli Marcello Vecchiarelli, del presidente dell'Ordine degli avvocati di Larino Oreste Campopiano e della presidente dell'ordine degli assistenti sociali del Molise Raffaella Ferro, i lavori hanno preso il via con l'intervento del dottor Vincenzo Musacchio, docente di diritto penale presso l'Alta scuola di formazione della Presidenza del Consiglio in Roma e Direttore presso il Tribunale civile e penale di Larino, che ha messo il luce limiti e punti di forza dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, del ruolo strategico che può giocare con le persone che cadono nel baratro delle dipendenze ed ha sottolineato come esso sia strettamente connesso a quei principi di democrazia di matrice solidaristico-sociale, che pone al centro la persona come fine dell'ordinamento giuridico, ai quali si ispira la nostra carta costituzionale.

Il dottor Paolino Napolitano ha posto in evidenza l'importanza dell'ottica rieducativa soprattutto nella giustizia minorile, affrontando contestualmente il tema della tutela dei minori non accompagnati e del sistema Sprar, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto Salvini.

L'avvocato Rosa Varriano, vice presidente della sede territoriale di Campobasso della Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, ha sottolineato come l'approccio più proficuo dell'avvocatura nella tutela dei minori sia quello "educativo" e "sociale".

«Lo stato sociale non vuol dire prendersi carico delle "sfortune" di chi vive ai margini della società», ha ricordato Luca Pacini, responsabile area Welfare e immigrazione dell'Anci, «Ma è un investimento per l'intera comunità, e su di esso occorre investire».

I relatori che si sono susseguiti hanno arricchito i loro interventi con casi pratici e spunti per buone prassi.

Il convegno si è concluso con una buona notizia, data dall'assessore alle Politiche sociali Maria Concetta Chimisso: presso il Comune di Termoli sarà aperto uno sportello esclusivamente dedicato alla tutela dei minori.