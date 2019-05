Una rosa per la mamma Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si chiama una rosa per la mamma ed è giunta alla 27esima edizione oggi. A partire dalle 9.30, il direttivo insieme ai soci, ha donato gratuitamente una rosa a tutte le mamme e donne ricoverate presso l'ospedale San Timoteo di Termoli e presso gli ospiti dell'Opera Serena, cercando di scambiare qualche parola di conforto e augurio per la loro festa.

Anche quest’anno si è svolta la 27esima edizione della tradizionale festa della mamma organizzata dall'Associazione Euroclub Molise 92 che ogni anno si reca con un nutrito numero di soci, primo fra tutti, presso l'ospedale di Termoli per tutte le mamme ricoverate, ma anche per il personale medico e infermieristico femminile a cui vengono offerte rose rosse.



Ma non si recano solo al nosocomio termolese ma anche alla fondazione Opera Serena anche qui per donare qualche minuto di gioia agli ospiti della casa di riposo con l'omaggio floreale e gli auguri a tutte le mamme ospiti e al personale della fondazione.

Una bella e apprezzata iniziativa dell'Associazione, la quale dopo la consegna come ogni anno si ritrova in un locale della zona per il pranzo sociale.