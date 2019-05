TERMOLI. Seconda domenica di maggio e festa della mamma, una ricorrenza celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri.

Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l'evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio.

In questa ormai radicata tradizione, sette nostri lettori affezionati rivolgono il loro personalissimo augurio in video. Si tratta di Carmine D'Angelo, Federico Giannotti, Paola Palombino, Michela da Stoccarda, Massimo Di Tella, Antonio Trombetta e Vincenzo Benaduce.