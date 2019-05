A margine del caso-Siri, per quelli che la ‘privacy’ è soltanto uno stato d’animo

LARINO. Tempo addietro un Magistrato campobassano ebbe a dichiarare ad un giornalista:“Il Molise è una terra di frontiera. Qui si consumano reati per cui sono previste attività di intercettazione. Ma a tale riguardo si parla spesso di abusi”.

Secondo il Giudice le riserve sarebbero state esternate solo al fine di vanificare l’efficacia di uno strumento prezioso, irrinunciabile per chi voglia indagare. Al contrario, “nel bilanciamento di interessi, che la collettività deve fare, tra le tutele della privacy, della sfera individuale e della collettività intera dal crimine, di qualunque natura e di qualunque estrazione, dobbiamo fare una scelta consapevole ed informata, conservando piena coscienza di quello a cui si vorrebbe rinunciare”. Ma, in tema di intercettazioni, ciò che si contesta è ben altro. Le doglianze concernono soltanto quei temi di natura strettamente privata che vengono resi pubblici senza motivo. C’è una battuta che spiega perfettamente il diverso grado di cultura (o, se si preferisce, di “decadenza”) fra i Meridionali ed i Settentrionali. I “sudisti” dicono dei “nordisti”:”Quando quelli erano ancora sulle piante, noi eravamo già ‘finocchi’”. Con questa frase intendono dire che i “terruncièlli” sono sempre arrivati per primi su ogni situazione che veniva a prospettarsi; perciò non potrebbero stupirsi più di alcunché, dal momento che hanno già veduto tutto. Naturalmente la “battutaccia” si adatta anche alla Gran Bretagna dove si sono ritrovati alle prese con uno scandalo che ha lasciato nello sconforto i sudditi della Regina. Ma era roba che noi avevamo già vissuto senza che alcuno si stracciasse le vesti. Il riferimento britannico va alle intercettazioni telefoniche con i cui contenuti i giornalisti del “News of the world” spiavano e riportavano le faccende private di ‘vip’ e di gente comune, allo scopo di rendere il giornale più saporito e quindi più facile da vendere. Però, quando la Polizia ebbe a scoprire l’inghippo, sull’isola accadde il finimondo perché da quelle parti sono proibite sia le intercettazioni delle conversazioni telefoniche sia la pubblicazione di certi contenuti. E chi sgarra rischia anni di galera



In Italia la notizia della burrasca provocata dalla diffusione del fattaccio venne accolta con un sorriso generale di scherno. Editori e Magistratura fecero spallucce. Figuriamoci se quelli dell’’italum acetum’ si sarebbero lasciati impressionare da simili sciocchezze, tenuto conto di ciò a cui siamo abituati, da anni; al punto che, per evitare grane a chi ascolta indebitamente le telefonate, abbiamo legalizzato non soltanto le intercettazioni, ma persino la loro sistematica divulgazione, anche quando certi contenuti non abbiano alcuna rilevanza penale; anzi riguardino persone addirittura estranee alle indagini giudiziarie in corso. Insomma le abbiamo legalizzate di fatto, senza nemmeno prenderci la briga di aggiornare il Codice, il cui rispetto bene spesso viene considerato meramente facoltativo. Tanto è vero che, quando il Governo Berlusconi, nel tentativo di arginare lo sfruttamento di qualsiasi chiacchiera “rubata”, compì dei passi per introdurre in materia di ‘gossip’ norme severe, la categoria dei gazzettieri, spalleggiata dai partiti di opposizione e dalle associazioni culturali scese in piazza. Cosicché un provvedimento, destinato per lo meno a proteggere la ‘privacy’, venne accantonato, così come – in precedenza - erano state messe da parte iniziative del medesimo tenore. Alla Stampa di un certo stampo determinate intercettazioni “piacciono”, e pretende di abusarne nascondendosi dietro una presunta libertà. Si tratta di gente “evoluta”, al contrario degli inglesi (che sarebbero dei ”selvaggi”) perché non consentono di ficcare il naso nelle vite altrui. Da noi, se un editore volesse fare altrettanto, come minimo lo impiccherebbero in effige perché in Italia spiare non è proibito. Nella patria del cosiddetto giornalismo investigativo (che poi, fatto seriamente, sarebbe ben altra cosa), la ‘privacy’ non può essere un diritto: è soltanto uno stato d’animo.

Claudio de Luca