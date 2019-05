Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

Guglionesi, un protocollo d'intesa per rilanciare il territorio in Europa Copyright: Termolionline

GUGLIONESI. Venerdì scorso si è tenuto a Guglionesi il primo incontro programmato nell’ambito dell’iniziativa “La guerra, la pace, l’Europa”. Un incontro animato dalla presenza di Antonio D’Ambrosio che, nella sua qualità di presidente regionale dell’associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre), ha brevemente ripercorso le tappe della faticosa costruzione dell’Unione Europea. In questo processo l’Aiccre ha svolto, e svolge tutt’ora, un ruolo importante. Fondata nel 1952 da amministratori locali e rappresentanti della società civile, l’Aiccre si occupa infatti di: formazione degli Enti Locali in tema di europrogettazione, organizza seminari e conferenze formative, supporta gli amministratori e l’intera comunità nella fase di progettazione comunitaria e gestione finanziaria ed operativa dei progetti, incentiva forme di gemellaggio e quant’altro inerente al tema.

Un’associazione in grado di avvicinare, come sottolineato nell’incontro, l’Europa con i suoi valori ed opportunità alla nostra comunità. Il dibattito ha fatto emergere la preoccupazione per l’emergere di pericolose forme di nazionalismo (vedi richiamo del Papa sul populismo che cresce seminando paura) tese unicamente, come sottolineato negli interventi, a “rompere” l’Unione Europea. Nel contempo è stata sottolineata la necessità di rilanciare l’Unione Europea attraverso una grande stagione riformista che ponga al centro il tema lavoro come leva di sviluppo economico e coesione sociale.

Al termine dell’incontro l’Aiccre ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Arci F. Iovine, l’@altraguglionesi, il GAL Trigno Castellelce, la Grameen Finance, I Guje, Zampe nel cuore, teso a stimolare la creazione di percorsi progettuali capaci di utilizzare, al meglio, le opportunità finanziarie riservate dall’Europa per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori. Attraverso il protocollo, quindi, creare una prima “rete” collaborativa con la quale: organizzare incontri formativi sulle tematiche europee e in materia di progettazione comunitaria, di gestione finanziaria e operativa dei finanziamenti europei; attivare partenariati finalizzati alla partecipazione ai bandi europei; promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale per rafforzare i legami sociali ed economici dei popoli europei. Un protocollo d’intesa quindi, che avvia un percorso che i sottoscrittori del protocollo intendono sviluppare in forma aperta ed inclusiva.