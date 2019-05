«Guardie giurate anche al pronto soccorso del San Timoteo, Termoli non sia discriminata»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, del sindacato medico 118-Fimmg, polemizza contro l'assenza di Guardie giurate al Pronto soccorso di Termoli ed auspica che siano presi provvedimenti per ovviare a questa situazione, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca: «Ieri ennesimo episodio di violenza al Pronto soccorso di Termoli, eppure la guardia giurata è prevista solo per l'ospedale di Campobasso.

Lavorare al Pronto soccorso di Termoli nei fatti è pericoloso quanto, se non più, che Campobasso perché gli episodi violenti sono anche più frequenti che nel capoluogo.

Qualcuno della Asrem dica e si esprima chiaramente se sarà fatto presto qualcosa anche per il Pronto soccorso di Termoli, magari prima dell'inizio della stagione turistica, quando anche la movida, le teste calde e la innegabile "delinquenza" di importazione aumentano a dismisura.

In attesa non ci resta che sperare che non ci sia ancora una discriminazione penalizzante per gli operatori sanitari e venga messo il servizio di vigilanza anche all'ospedale di Termoli.»