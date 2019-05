Dal Termoli al Lecce, ci sono tifosi giallorossi al quadrato

TERMOLI. Un pezzo di Termoli che tifa giallorosso non farebbe notizia, visti i medesimi colori che rappresentano la nostra città. Eppure, i nostri amici immortalati in foto, durante l'anno si sono spesso recati allo stadio "Via del Mare" a Lecce per sostenere i giallorossi della città salentina, di cui sono originari.

Da ieri, hanno ragione di esultare ancora di più per la risalita dei pugliesi nella massima serie, con pieno merito.

Quindi felicitazioni per i termolesi adottati di origine leccese Pino Nestola, Antonio Miccoli, Tony Nestola e Manuel Alloggio.