A Larino arriverà l'acqua della sorgente del Matese

LARINO. Grande successo per il primo incontro informativo organizzato dall’associazione ViviLarino, una massiccia partecipazione da parte dei cittadini perché interessati al tema dal titolo “L’Acqua di domani-Molisano Centrale- tempi e criticità’’. Un tema sentito che ha creato tanta attenzione poichè si tratta della salute e del benessere di tutti. Dall’incontro è emerso che la fornitura dell’acqua per il Comune di Larino verrà fatta a breve, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione sull’idrico e inserendo nel progetto anche l’intervento per all’allaccio al serbatoio del Molisano Centrale.

Un finanziamento di 300.000 euro, che permetterà al comune di Larino di poter essere tra i primi comuni ad usufruire dell’acqua della sorgente del Matese (sempre che vengano rispettati i cronoprogrammi tanto proclamati). Ci auguriamo davvero che ciò avvenga nel più breve tempo possibile scongiurando la possibilità di riscontrare nuovi problemi legati ai collaudi da effettuare sulla condotta ed alla quantità dell’acqua disponibile per il territorio del basso Molise, scongiurando nei periodi di bassa produzione l’integrazione alla fornitura di acqua depurata dall’invaso del liscione. Per questo l’associazione ViviLarino continuerà sempre a vigilare e portare avanti il diritto di tutti i cittadini ad avere un’acqua di qualità e chiederà un incontro con i responsabili di Molise Acque per discutere di queste perplessità.