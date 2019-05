Autonomia differenziata, politica a stantuffo

LARINO. Nessuno sembra preoccuparsi dello stato di salute del Meridione d’Italia, sottolineato ‘ad abundantiam’ dai dati diffusi dall'ultimo rapporto dello “Svimez”: 1,8 milioni di persone negli ultimi sedici anni hanno lasciato il Sud, diretti o al Centro-Nord oppure all'estero. Di essi, 600 mila sono giovani (tra i 15 ed i 34 anni). E non c’è da sorprendersi, perché il Sud ha un tasso di occupazione del 44,5% a fronte del 67,3% dell'Italia del Nord. Un altro dato assai significativo è la fuga degli studenti universitari meridionali (sono stati ben 175mila nel solo anno accademico 2017-‘18); e questa cifra è costata alle regioni meridionali circa 3 miliardi di euro di minori consumi, facendo perdere all’intera àrea lo 0,4% del Pil. A questo punto non sarebbe necessario chiedere al Ministro degli Interni Salvini il medesimo rigore utilizzato nei confronti dell'immigrazione per riportare la legalità nel Meridione? E non sarebbe giusto domandare al Ministro dello sviluppo economico di investire, anziché nel reddito di cittadinanza, in una sorta di “Piano Marshall” per creare attività economiche e, quindi, posti di lavoro al Sud? Gli stessi ‘Governatori’ del Veneto e della Lombardia dovrebbero pretenderlo per il bene delle loro medesime regioni; e ciò prima di incaponirsi nella richiesta di una velleitaria autonomia. Il Paese deve salvarsi nel suo complesso, diversamente continuerà ad arretrare.



L'autonomia differenziata regionale è un classico esempio della politica “stantuffata”, fatta di fughe in avanti stoppate da retromarce nei fatti. La stessa cosa è avvenuta (come si ricorderà) sulla regolamentazione dei ‘rider’ e sulla chiusura domenicale degli esercizi commerciali. Si è partiti soffiando nelle trombe dell’ “Aida” e si è finiti poi nelle sabbie mobili perché certi provvedimenti impongono studi e confronti bene prima di andare alla risoluzione concreta. Lo stesso è per l'autonomia regionale, argomento su cui non era difficile prevedere la necessità di una trattativa tra Roma e le singole Regioni. Ed ecco perché la scorciatoia adottata presentemente è finita su di un binario morto. Un riassetto istituzionale di tale portata necessita di un provvedimento generale, collocato nell'ambito di un impianto adeguato rispetto all'intero assetto istituzionale, per concludersi infine con un voto del Parlamento, conseguendo un consenso il più ampio possibile. Invece si è proceduto (come troppo spesso fa questo Governo) come i dilettanti allo sbaraglio della “Corrida” televisiva col risultato che la discussione si è arenata sulla dislocazione delle risorse pubbliche tra Nord e Sud anziché rilanciare su come passare - in Meridione - dal sempiterno assistenzialismo alla promozione dello sviluppo. Difatti è proprio da un colpo di reni dell’area dello Stivale che può arrivare quella porzione di ripresa nazionale che il Nord fatica a realizzare.

Claudio de Luca